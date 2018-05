Luba pracuje w Firleju od trzech lat. Najpierw stała za barem w „Awarii prądu” na pierwszym piętrze klubu, potem zajmowała się projektami edukacyjnymi i organizowała trasy zespołom heavymetalowym.

– No i chyba przez te ciężkie brzmienia nasi sąsiedzi nie za bardzo lubili Firlej – wtrąca. – To muzyka, która nie wszystkim odpowiada. Do klubu przychodzili fani, a pozostali omijali go szerokim łukiem. A mi brakowało trzeciego miejsca, czegoś poza domem i regularną kawiarnią, w której po wypiciu kawy trzeba zaraz zamówić następną albo zwolnić stolik. Z tego braku – ludzi i miejsca – wzięła się Kawiarnia Sąsiedzka.

ZOBACZ TEŻ: Gault&Millau 2018: więcej wrocławskich restauracji, ale inne miasta zostawiły nas w tyle [KOMENTARZ]

Luba otworzyła ją w pierwszy dzień wiosny. Wystawiła na zewnątrz potykacz z zaproszeniem na kawę, siadła na kanapie i czekała. Ludzie wchodzili, dziwili się, pytali: „A gdzie tu kawiarnia?” i wychodzili. Ale przychodzili też tacy, którzy mówili: „No, wreszcie". Bo w pobliżu innej kawiarni nie ma, a w Rynku drogo.

Okno od strony ulicy sięga od podłogi do sufitu. Pod oknem – bielone skrzynki po jabłkach, doniczki z roślinami i kanapa, którą przywiózł znajomy. Obok jeszcze fotel, stolik, nieduży regał z książkami i komoda.

Herbata za grosz

Z szuflady Luba wyciągnęła przed chwilą filiżanki, ekspres, młynek i paczkę kawy z osiedlowej palarni. Gdy ją mieli, w Firleju przy ul. Grabiszyńskiej kawą pachnie cały parter.

– A gdzie cennik? – pytam.

– W Kawiarni Sąsiedzkiej płacisz, ile chcesz – tłumaczy.

Na początku działalności kawiarni chciała za kawę 4 złote, a za herbatę dwa. – Starsze panie, takie na emeryturze, którym trudno odłożyć więcej pieniędzy, się cieszyły. Ale przychodzili też młodzi, którzy mnie karcili: masz za niską cenę, nic nie zarobisz, za co kupisz następną paczkę kawy? Zaczęłam czytać, bo przecież ktoś wcześniej musiał mieć podobny problem. I przeczytałam, że na Zachodzie świetnie sprawdza się zasada „płacisz, ile chcesz". Tylko czy w Polsce się przyjmie?

Przekonała się w wakacje, gdy do kawiarni przyszli chłopcy z sąsiedniego podwórka. – Pytali, czy za 50 groszy mogą kupić herbatę? A czy za grosz? Testowali nas. Ale zasady to zasady, więc sprzedałam im herbatę za grosz. Ale gdy następnym razem przyszli, to im tłumaczyłam; płacisz, ile chcesz, ale najpierw zastanów się, ile to może być warte. Policzyliśmy razem cenę herbaty, prądu i dodaliśmy do tego wypłatę za pracę. Zrozumieli. I wpadali już nie tylko po herbatę, ale też żeby pogadać o szkole, o siostrze, o sprawach z podwórka.

CZYTAJ TEŻ: Przystanek Wrocław: Większość wrocławian za przyjęciem uchodźców [SONDAŻ WYBORCZEJ I TOK FM]

Luba zauważyła jednak, że wielu osobom nie jest łatwo tak po prostu przyjść do obcej osoby na zwierzenia. – Zacząć trzeba konkretnie, nie poetycko – tłumaczy. Wymyśliła więc przed kawiarnią pchli targ. Rozstawiła na chodniku stoły, a sąsiedzi przynieśli ciuchy, książki, zabawki, płyty z muzyką i stare pamiątki, biżuterię. Targowali się, pili kawę, żartowali.