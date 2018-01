Wchodzę po sześciu schodkach i trafiam do małej, przytulnej kawiarni. Na jednej ścianie wisi grafika z mapą świata, na drugiej – zdjęcia z podróży do Wenecji, Goeteborga i Gdańska. Port Cafe przy ul. Marca Polo założyła była nauczycielka geografii, Anna Warzecha-Orfin. Do środka wstawiła kilka stolików i wygodne fotele, a w kącie postawiła kubek z kredkami i kolorowanki dla dzieci...