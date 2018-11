W tym sezonie piłkarze Śląska przegrali już pięć z ośmiu spotkań rozegranych na stadionie we Wrocławiu. Nie ma w naszej ekstraklasie drugiego zespołu tak fatalnie radzącego sobie na własnym stadionie. Co prawda, gorzej od Śląska w starciach na własnym boisku punktuje Wisła Płock, ale drużyna ta przegrała tylko trzy mecze, poza tym rozegrała jedno spotkanie mniej niż Śląsk.

Bezradność we Wrocławiu

W sobotę Śląsk zaliczył jeden z najbardziej żenujących występów za kadencji Tadeusza Pawłowskiego i powiększył wstydliwy rekord tego sezonu. Wrocławscy piłkarze nie potrafili wykorzystać godzinnej gry w przewadze (jeden z graczy Wisły dostał czerwoną kartkę), a dali sobie za to wbić aż trzy gole! Zawodnicy Śląska totalnie się skompromitowali i nic dziwnego, że po końcowym gwizdku żegnały ich głośne gwizdy z trybun. Większość zawodników chwilę po zakończeniu spotkania szybko zeszła do szatni, a na murawie pozostała tylko garstka graczy, którzy podziękowali fanom za doping. Byli to m.in. kapitan zespołu Piotr Celeban i rezerwowy obrońca Igors Tarasovs.