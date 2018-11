Nowe kontrakty ze Spartą podpisali Patryk Wojdyło oraz Andrzej Lebiediew. W minionym sezonie Wojdyło był do wrocławskiego zespołu wypożyczony ze Stali Rzeszów, a teraz podpisał nowy dwuletni kontrakt, ważny do 2020 roku.

Kontrakt Łotysza Lebiediewa także przedłużono do 2020 roku. Jednak w przyszłym sezonie żużlowiec będzie występował w łotewskim zespole Lokomotiv Daugavpils, do którego został wypożyczony. Dodajmy, że ostatnie rozgrywki Lebiediew rozpoczął we Wrocławiu, ale spisywał się słabo i w trakcie sezonu został wypożyczony do I-ligowego ROW-u Rybnik.

W zasadzie jest przesądzone, że nowym żużlowcem Sparty zostanie Jakub Jamróg, występujący ostatnio w Unii Tarnów.

Kibice czekają tylko na oficjalny komunikat Sparty i potwierdzenie faktu, który dla większości obserwatorów żużlowego środowiska jest oczywisty.

Poza tym Sparta powinna wkrótce ogłosić także podpisanie nowego kontraktu z mistrzem świata, Anglikiem Taiem Woffindenem. Stara jego umowa z klubem obowiązywała do końca października.