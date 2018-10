„Petarda. Historie z młotem w tle” to zbiór anegdot i niezwykłych historii z życia jednego z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów Pawła Fajdka. Mieszkający w Żarowie na Dolnym Śląsku Fajdek jest trzykrotnym mistrzem świata oraz mistrzem Europy w rzucie młotem.

– Jestem przekonany, że tytuł „Petarda” dobrze mówi o tym, co będzie można przeczytać w tej książce. Jest tam cała masa śmiesznych historii z mojego życia. Nie tylko już z czasów kariery, choć sportu jest w tej książce naprawdę dużo, ale także z dzieciństwa. Generalnie skoncentrowaliśmy się na tym, co najśmieszniejsze. Dotykamy też trudnych momentów, ale nawet wtedy bywa zabawnie – opowiada Paweł Fajdek.

Współautorami książki są dwaj dziennikarze sportowi Paweł Hochstim i Paweł Skraba.

Fajdek: – Nie trzeba było mnie przekonywać do napisania tej książki. Decyzja zapadła podczas jednego spotkania w trakcie uniwersjady na Tajwanie. To był mój ostatni start. Po tym, jak zdobyłem złoty medal, usiedliśmy w trzech, a ja opowiedziałem kilka śmiesznych historii. Chłopaki mówią: Paweł, kurde, trzeba to opisać. No i opisaliśmy – dodaje.