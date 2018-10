Do końca 2018 roku pozostało już siedem kolejek, a zatem aż 21 punktów do zdobycia. Dla tych, którzy mają ambicje, by w pierwszej fazie rozgrywek zająć miejsce w górnej ósemce, to ostatni moment, aby ustabilizować formę i skutecznie punktować. Pierwszy krok w tym kierunku uczynił Śląsk. Zespół z Wrocławia nie miał ostatnio powodów do optymizmu, po tym jak przegrał na własnym stadionie dwa mecze z rzędu. Najpierw poległ 0:1 w starciu z Legią Warszawa, a potem dał się ograć 1:2 Arce Gdynia.

Za ostatnie niepowodzenia ekipa Tadeusza Pawłowskiego w weekend zrehabilitowała się jednak z nawiązką. Wrocławianie rozbili w Legnicy Miedź aż 5:0. Śląsk pewny zwycięstwa był już w zasadzie po pierwszych 45 minutach. Wrocławski zespół prowadził do przerwy aż 4:0. Legnicka ekipa prezentowała się w tym fragmencie meczu dramatycznie. Dla piłkarzy Tadeusza Pawłowskiego większym wyzwaniem z pewnością była np. drugoligowa Olimpia Elbląg w pierwszej fazie Pucharu Polski, którą Śląsk pokonał 3:0.