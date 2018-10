„Made in Wrocław”, to połączenie konferencji z targami otwartymi dla wszystkich zainteresowanych. Konferencja i targi były okazją do poznania niezwykłych przedsiębiorców, których firmy już odniosły wielki sukces, ale i start-upów, chcących zawojować świat. Swoje wynalazki zaprezentowało ponad 25 start-upów. Można było też porozmawiać z założycielami wielu firm.

Prezentowały się m.in. takie firmy jak: Mondelez International, 3M, GlobalLogic czy Volvo. Wśród różnych wystawców swoje stoisko miały dwa wrocławskie kluby: Ślęza oraz piłkarski Śląsk.

Dzisiejsza impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem i ściągnęła tłumy do Wrocławskiego Centrum Kongresowego.

To była druga edycja „Made in Wrocław”. Imprezę zorganizował Urząd Miasta Wrocławia oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.