Te ekstremalnie trudne zawody to Moab 240 Endurance Run w stanie Utah w USA. W imprezie wystartowało 153 śmiałków z całego świata. Mieszkający w Kudowie na Dolnym Śląsku Piotr Hercog był jedynym Polakiem w stawce. Do pokonania miał ponad 380 km, czyli mniej więcej trasę z Wrocławia do Szczecina, ale w ekstremalnie trudnych warunkach.

Najtrudniejszy bieg życia

Przed startem nie ukrywał, że czeka go piekielne zadanie.

– Trochę mam pietra, ale jestem niesamowicie podjarany, tak jak już dawno nie byłem. Przypominają mi się dawne czasy, kiedy jeszcze startowałem w rajdach przygodowych, bo to będzie zbliżony czas wysiłku, około 70 godz. na trasie. A najdłuższe moje biegi do tej pory – Fuji, Patagonia czy UTMB – sięgały 23–24 godz. – mówił Hercog dla strony internetowej FestiwalBiegowy.pl.

Podkreślał, że Moab 240 Endurance Run na pewno będzie jednym z najtrudniejszych biegów w jego życiu. Bo trasa tego wyścigu technicznie jest porównywalna do zawodów na Elbrusie czy w Patagonii, ale w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie dłuższa, a poza tym biegnąca na dużych wysokościach. W dolinach trasa wiedzie na wysokości 1600 m, ale w najwyższych górach znajduje się nawet 3000 m nad poziomem morza.