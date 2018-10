Nieoficjalnie od pewnego czasu podawano informację, że Rafał Dobrucki po sezonie odejdzie ze Sparty. Dziś oficjalnie WTS Sparta potwierdziła, że szkoleniowiec żegna się z klubem.

W oświadczeniu klub poinformował: "Zgodnie z zapisami kontraktu, z końcem sezonu 2018 wygasła umowa pomiędzy Wrocławskim Towarzystwem Sportowym S.A. a Rafałem Dobruckim, dotychczasowym managerem drużyny Betard Sparta Wrocław.

– Dziękuję Rafałowi za ostatnie dwa lata pracy dla naszego klubu. Z Betard Spartą Wrocław wywalczył srebro i brąz Drużynowych Mistrzostw Polski. Doceniamy jego zaangażowanie. Dziękujemy za pracę, jaką wykonał przy budowie toru, oraz pracę z młodzieżą i wkład w szkolenie dzieci. W profesjonalny sposób wypełniał swoje obowiązki i bardzo sprawnie wykorzystywał swoje doświadczenie zdobyte jeszcze w czasach, gdy był czynnym zawodnikiem. Cenię też to, że Rafał potrafi podejmować dojrzałe i odpowiedzialne decyzje. Wspólnie z Rafałem po sezonie uznaliśmy, że nie będziemy rozmawiać na temat kontynuacji współpracy. Trener Dobrucki ma swoje plany na przyszłość, a my to szanujemy – mówi Andrzej Rusko, prezes WTS Sparty Wrocław.