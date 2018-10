„Fryzjer” opracował tak świetnie funkcjonujący mechanizm korupcyjny, że zarządzając nim, nawet nie musiał wychodzić ze swojego domu w Obrzycku czy ulubionej restauracji Borowianka we Wronkach. – To on stworzył w Polsce nową profesję: pośrednika piłkarskich transakcji korupcyjnych – mówi Wyborcza.pl Robert Tomankiewicz, szef dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Dwa tygodnie temu wraz z prokuratorem Krzysztofem Grzeszczakiem wygłosili mowy końcowe na procesie zorganizowanej grupy przestępczej ustawiającej mecze piłkarskie. Zażądali wyroków bezwzględnego więzienia dla 21 osób. O najwyższą karę: 6 lat więzienia, 35. tys. zł grzywny oraz przepadku 65. tys. zł łapówek, wnioskowali wobec Ryszarda F. „Fryzjera”. Były działacz Amiki Wronki stał na czele piłkarskiej mafii. W 2009 r. został skazany na 3,5 roku więzienia w innym procesie – za ustawianie meczów Arki Gdynia. Jego dom w malutkiej wsi Obrzycko w Wielkopolsce nazywano „biurem spadków i awansów”.

W wątku zorganizowanej grupy przestępczej w sumie oskarżono 113 osób, wpływowych niegdyś ludzi futbolu, m.in.: Grzegorza G. z Radomia, kiedyś najlepszego polskiego sędziego, legendę Lecha Poznań Piotra R., Henryka K. z Gdańska, byłego członka zarządu PZPN, czy Wita Ż., kiedyś sędziego, obserwatora, byłego członka zarządu PZPN oraz gwiazdę programów Canal+. Akt oskarżenia składał się z 1,7 tys. stron.