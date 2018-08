Reprezentacja Iranu okazała się jedną z największych niespodzianek piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Zespół prowadzony przez Carlosa Queiroza, byłego asystenta wielkiego Sir Alexa Fergusona w Manchesterze United, spisywał się świetnie i zachwycił kibiców walecznością oraz dobrą grą. Niewiele brakowało, a Irańczycy awansowaliby z grupy. Podopieczni Queiroza pokonali Maroko, zremisowali z mistrzem Europy Portugalią i po dramatycznym meczu okazali się minimalnie słabsi od Hiszpanów.

Magik z Iranu

Irańczyk Farshad Ahmadzadeh do wrocławskiego klubu trafił na zasadzie wolnego transferu. Podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia na kolejny sezon. Dla szefów Śląska to scenariusz idealny, bo jeśli transfer okazałby się niewypałem, to budżet klubu obciążony pensją takiego zawodnika byłby tylko przez rok.

To oznacza, że nie powtórzy się już kosztowny błąd poprzednich władz, gdy do zespołu sprowadzono Kamila Vacka. Czech zarabia ponad 60 tys. zł, ma kontrakt do czerwca 2020 roku i nie chce słyszeć o rozwiązaniu umowy. Mimo że nie jest już uwzględniany w planach trenera Tadeusza Pawłowskiego.