Drużyna wrocławskich siatkarek występująca wcześniej jako Impel ostatecznie przystąpi do sezonu w Lidze Siatkówki Kobiet. Choć długo wydawało się, że zespół nie wystartuje w rozgrywkach. To efekt wycofania się firmy Impel ze sponsorowania zawodowych siatkarek, co drastycznie obniżyło budżet klubu.

Na początku maja sytuacja była beznadziejna i prezes klubu Jacek Grabowski ogłosił, że nie jest w stanie stworzyć budżetu na nowy sezon i musi wycofać drużynę siatkarek z ekstraklasy. Widmo krachu i końca żeńskiej siatkówki w profesjonalnym wydaniu we Wrocławiu spowodowało działania wielu osób.

Przedstawiciele klubu oraz grupa kibiców zorganizowali akcję crowdfundingową „Siła w zielonym” polegającą na pozyskiwaniu pieniędzy na uratowanie zespołu siatkarek. Na aukcję wystawiono klubowe pamiątki, koszulki, piłki i medale mistrzostw Polski.

Dzięki akcji pozyskano tylko około 30 tys. zł, a taka suma nie uratowałaby klubu i nie pozwoliła na grę w LSK. Jednak działania przyniosły inny efekt. Klubem zainteresował się biznes i różne firmy przyszły z pomocą. W efekcie udało się uzbierać znacznie więcej pieniędzy – około 70 proc. budżetu, który potrzebny jest do występów w Lidze Siatkówki Kobiet.