Piłkarskie życie w Legnicy toczy się ostatnio wyjątkowo szybko. Niedawno świętowano tam drugi największy po zwycięstwie w Pucharze Polski w 1992 roku sukces w historii, czyli upragniony awans do ekstraklasy.

Dzwonili nawet z Neapolu

Co ciekawe, sukces niewielkiego klubu z Polski dotarł nawet do Włoch. Niedługo po wywalczeniu awansu do legnickiego klubu dzwonili dziennikarze neapolitańskiego radia CRC, aby przeprowadzić wywiad z Pawłem Zielińskim, obrońcą Miedzi i bratem zawodnika Napoli, Piotrem Zielińskim.

A w ostatni weekend Miedź nie tylko zaliczyła historyczny debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale też wygrała pierwsze spotkanie, wygrywając 1:0 z Pogonią Szczecin 1:0. Jedynego gola strzelił fiński pomocnik Petteri Forsell.

W klubie już odczuwa się obecność w elicie. Chociażby pod względem finansowym.

– Pierwsza liga jest najdroższa, trudniej utrzymać zespół w tych rozgrywkach. W ekstraklasie pieniądze są naprawdę dużo większe. Już zysk z samych praw telewizyjnych to gigantyczny przeskok. Do tego trzeba dodać sprzedane bilety i karnety gadżety oraz kilka innych składowych – wyliczał niedawno na antenie Radia TOK FM Andrzej Dadełło.