„Obcy” miał swoją premierę trzy lata temu. Tytuł nawiązuje do wydarzeń na początku I wojny światowej, kiedy to 23 sierpnia 1914 roku w Mons Niemcy zaatakowali Francję. Agresję powstrzymała wówczas garstka Brytyjczyków. Według legendy w Mons mieliśmy do czynienia z cudem - Anglicy złożyli ręce do modlitwy, wznieśli oczy ku niebu, ono się rozstąpiło i ukazał się św. Jerzy ze swymi łucznikami. Inna wersja mówi, że to obcy, przybysze z kosmosu, zasilili szeregi Brytyjczyków i wspomogli ich w walce.

Jednak sukces spektaklu nie wyczerpuje się w historycznej anegdocie - intrygująca jest jego forma. Twórcy sięgnęli tu po eksperyment wykorzystany we wcześniejszym przedstawieniu „The Floor”. Polega on na tym, że obraz aktorów, leżących na podłodze, oglądamy na dużym ekranie. Ten koncept Maciej Masztalski, reżyser „Obcego” i twórca Ad Spectatores, łączy z inspiracją poetyką niemego kina. W spektaklu występują Aleksandra Dytko, Lucyna Szierok, Marcin Chabowski, Łukasz Chojęta, Jakub Giel i Piotr Zakrzewski. Wideo przygotował Edgar de Poray, dźwięk Marek Księżarek.