Berger razem z Michałem Wekslerem i zespołem Nowych Horyzontów stworzył instalację „OUT”. To ona stała się źródłem i podstawą dla materiałów wizualnych, towarzyszącym tegorocznej edycji festiwalu.

– Projekt OUT to połączenie elementów sztuki, projektowania, instalacji site-specific, dokumentacji i publikacji; całość została zamontowana (i udokumentowana) w silosie opuszczonej fabryki amunicji nieopodal Żagania – wyjaśniają organizatorzy festiwalu.

Instalacja Bergera pojawi się m.in. na plakatach i w spotach dedykowanych Nowym Horyzontom. Inspiracją dla całości była jedna z wcześniejszych prac artysty, która bazowała na charakterystycznych fragmentach zbrojenia wystających z betonowego filaru. To właśnie one stały się podstawą dla elementów świetlnych, będących głównym punktem „OUT”.

Inspiracją było także samo miejsce: opuszczone silosy w środku lasu. Jak zaznacza „Cekas”, panuje tam jakaś magia. – Porzucone przez człowieka, stały się czymś na wzór betonowych świątyń dla natury – mówi artysta. – W tym kontekście zależało mi na uchwyceniu czegoś na wzór boskiego znaku, który będzie podkreślony monumentalną przestrzenią, w której się znalazł, i dodatkowo musiało to być coś prostego, zbliżonego do doskonałości. Samo „OUT” rozumiem jako mieszankę fascynacji i równolegle strachu przed nieznanym. To przejście na „drugą stronę” lub po prostu wyjście z pudełka, zmiana punktu widzenia.