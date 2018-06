1 ZDJĘCIE Anna Makowska-Kowalczyk i Kazio (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Skierowany do dorosłej widowni "Estradowy wycierus", show tercetu Kazio Sponge, Anna Makowska-Kowalczyk i Grzegorz Mazoń, to murowany kandydat na hit Wrocławskiego Teatru Lalek. Niewolny od wad, więc zacznijmy od nich, żeby przejść do pozytywów, których jest zdecydowanie więcej.