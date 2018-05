Zaraz po finale poetyckiego Silesiusa, a tuż przed rozpoczęciem Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, w literacki kalendarz Wrocławia udało się wcisnąć jeszcze jedną imprezę, której gwiazdami są pisarki i pisarze. Zestaw nazwisk na tegorocznym Apostrofie daje gwarancję tłumów na każdym spotkaniu.

W programie książkowe premiery i spotkania z ich autorami, okazjami do nich są na tym festiwalu świeżo wydane książki. A ponieważ Apostrof to międzynarodowy festiwal literacki, nie mogło zabraknąć na nim zagranicznego autora. Gwiazdą warszawskiej edycji jest noblista Orhan Pamuk, który jednak do Wrocławia nie dotrze. Pojawi się za to Peter V. Brett, amerykański pisarz fantasy. Podczas wrocławskiej edycji imprezy premierę będzie miało polskie wydanie jego najnowszej książki „Otchłań. Księga II” (Wydawnictwo Fabryka Słów), kolejnej części bestsellerowego „Cyklu demonicznego”. Fani pisarstwa Bretta będą mogli się z nim spotkać w środę, 16 maja o godz. 18 w Empiku w Renomie.