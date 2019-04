Tekst ukazał się we wrocławskiej "Wyborczej" po śmierci poety 24 kwietnia 2014 roku

"Czas na mnie/ czas nagli/ co ze sobą zabrać/ na tamten brzeg" - pytał 30 lat temu Tadeusz Różewicz. Teraz nam pozostają tamte pytania, zadawane z niewinnością dziecka: "a więc to tylko tyle/ tylko tyle/ więc to jest całe życie/ tak całe życie".

Karl Dedecius, tłumacz, przyjaciel poety, mówił, gdy Tadeusz Różewicz obchodził 90. urodziny: - Urodziliśmy się w tym samym roku, mieliśmy tego samego polonistę, nasze losy życiowe są podobne, dzieliliśmy te same cierpienia, ale też problemy z literaturą i z duchem czasu. My te nasze lata sumujemy, więc w tej chwili mamy ich razem 180. Chciałbym za dziesięć lat wysłać mu kartkę: "Kochany Tadeuszku, staruszku, mamy dziś razem 200 lat".

Nie udało się. Tadeusz Różewicz zmarł 24 kwietnia 2014 r. W październiku skończyłby 93 lata. Odszedł największy ze współczesnych polskich poetów, dramaturg, eseista.