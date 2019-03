Tekst ukazał się 21 września 2018 r. w „Gazecie Wyborczej Wrocław”. Informacja o obchodach 35-lecia jest informacją aktualną.

Stanisław Han chciał studiować medycynę, ale podczas egzaminów zabrakło mu jednego punktu. Poszedł na farmację przemysłową na Akademii Medycznej we Wrocławiu, żeby go nie wzięli do wojska. Myślał, że po roku się przeniesie, ale spodobało mu się na tyle, że zrobił doktorat. Nudziło go jednak obsługiwanie klientów w aptece. Kiedy w trakcie studiów miał obowiązkowe półroczne praktyki, nie uciekł z nich tylko dlatego, że kierownik zgodził się, by na zapleczu przygotowywał receptury.

To wtedy po raz pierwszy pomyślał, że chciałby założyć własną firmę produkującą leki. Miał smykałkę do mieszania składników, a patrząc na ich cenę oraz gotowych receptur, stwierdził, że mógłby je sprzedawać taniej. To były jednak lata 80. i wytwarzanie leków było zarezerwowane dla firm państwowych.