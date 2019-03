Tekst ukazał się we wrocławskiej „Wyborczej” 27 stycznia 2017 r.

XIX-wieczny Wrocław nie miał Reduty Dobrego Imienia, a polscy goście wyzłośliwiali się na potęgę. Wartość wrocławianek wycenił Fryderyk Skarbek, 30-letni profesor ekonomii politycznej na Uniwersytecie Warszawskim, który odwiedził Wrocław w 1822 r. i uznał, że tylko wdzięki pani von Holtei, popularnej w mieście aktorki, warte są uwagi.

Z kolei na mieszczański etos - pardon, wrocławskich groszorobów - narzekał Adam Gorczyński, literat i ziemianin, który zawsze miał pełną sakiewkę. Wytykał, że Wrocław tak się ma do Paryża, jak prosty weksel do różowego bilecika. Żadnych szaleństw, ułańskiej fantazji i wjeżdżania konno do sali balowej.

Poza tym trudno było zaspokoić pragnienie, a jak tu się bawić, gdy człowiek wyschnięty na wiór? Aktor Kazimierz Skibiński, który w 1826 r. z grupą rodaków zaszedł do wrocławskiej cukierni na poncz, napotkał na opór obsługi, przerażonej, że gościom nadmiar alkoholu zaszkodzi.