Tekst ukazał się 27 kwietnia 2001 roku we wrocławskiej "Gazecie Wyborczej"

Od Oławy w kierunku Strzelina, za torami, rozpościerało się niegdyś pole. Na początku lat 80. miasto rozdzieliło je na ogródki działkowe. Wśród szczęśliwców znalazł się były pracownik Zakładu Naprawczego Taboru Kolejowego, rencista Kazimierz Domański. Postawił altankę. Ona dała początek zdarzeniu, które w plebiscycie ogłoszonym przez "Wiadomości Oławskie" uplasowało się na siódmym miejscu wydarzeń stulecia tego miasta.

"Stanąwszy w drzwiach altanki, zobaczyłem, że na ławeczce stoi Matka Boska. Padłem na kolana i zacząłem się modlić słowami »Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...«. W połowie tej modlitwy Matka Boska przerwała mi, mówiąc: »Ja uzdrowiłam ciebie, ty masz uzdrawiać chorych«. Powiedziawszy to, zniknęła". Tak swoje pierwsze objawienie z 8 czerwca 1983 roku Kazimierz Domański opisał w sprzedawanej przy swoim kościele książeczce "Maryjo, ratuj...". Wydał też opasły tom, w którym opublikował około 280 orędzi rzekomo kierowanych do świata za jego pośrednictwem przez Matkę Bożą i Pana Jezusa. Uzdrowienie go, o którym pisze oławski rencista, zdarzyło się w latach 60. Po wypadku doznał krwiaka mózgu i częściowego paraliżu, które dzięki modlitwie - jak twierdzi - same ustąpiły.

Zaczęły przyjeżdżać tłumy

Informacją o objawieniu Domański podzielił się najpierw z proboszczem. Ten powiadomił urząd miejski. Przed altankę zaczęli się schodzić ludzie. Klęczeli, modlili się. Domański postawił krzyż. Dotykał wiernych, głosząc, że uzdrawia.

- Moje pierwsze spotkanie z Domańskim było takie, że przyszedł poskarżyć się na biskupa, że ten nie chciał z nim rozmawiać - opowiada Michał Wąsiewicz, wówczas naczelnik miasta, obecnie radny. - Powiedziałem mu, że my na biskupa żadnego wpływu nie mamy.

Objawienia Domańskiego rozniosły się po kraju. Zaczęły przyjeżdżać tłumy.

- Domański nigdy nie zapowiadał żadnych uroczystości. Sami musieliśmy je przewidywać po analizie kalendarza - kontynuuje były naczelnik. - Związane to było z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa. Oława miała niewielu milicjantów, trzeba było z wyprzedzeniem uzgadniać z komendą milicji we Wrocławiu. Kilkadziesiąt autokarów potrafiło zablokować miasto i jego wyloty.

Podczas dużych zgromadzeń spośród uczestników wyłaniała się samozwańcza straż, która odróżniała się od pozostałych pielgrzymów opaskami na rękawach. Nie była jednak nigdzie zgłoszona, nie wiadomo było zatem, kto konkretnie odpowiada za porządek ani nawet - kto dał im te opaski. Milicja ukradkiem fotografowała ich, aby wiedzieć, kto tę straż stanowi i z kim - w razie ewentualnego zdarzenia - rozmawiać.

Tymczasem emocje wśród działkowiczów rosły. - Gdyby doszło do awantury czy bójki, jedynym ratunkiem byłaby straż pożarna z solidną sikawką - uważa dziś Wąsiewicz.

Objawienia we wtorki i czwartki

- Cieszyliśmy się z tej działki ogromnie, marzyliśmy o spokojnym rodzinnym relaksie na łonie przyrody - wspomina jedna z oławianek. - A tymczasem chcąc dojść do swojego ogródka, musieliśmy przeciskać się przez tłumy. Poza tym ludzie załatwiali się gdzie popadło.