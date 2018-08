Tekst ukazał się 5 października 2017 r. na portalu wrocławskiej "Gazety Wyborczej"

Dzisiejszy plac Dominikański powstał w czasie oblężenia Festung Breslau. Żadna z XIX-wiecznych kamienic nie przetrwała wojny. Zostało po nich tylko wielkie gruzowisko. By wywieźć to morze cegieł, trzeba było zbudować tory kolejowe, a PKP podstawiło wagony.

Potem przez kilkadziesiąt lat plac stał pusty. Za patrona dostał Dzierżyńskiego, zwanego Czerwonym Katem lub Krwawym Feliksem, symbol sowieckiego terroru. W tym czasie był tam tylko rozległy trawiasty skwer, poprzecinany wydeptanymi ścieżkami, gdzie stawiano okolicznościowe tablice z okazji kolejnych rocznic PRL-u i inne takie. Kilkakrotnie, m.in. w 1959 i 1969 r., organizowano wprawdzie konkursy architektoniczne na zagospodarowanie placu, ale żaden projekt nie doczekał się realizacji. Dopiero kilkadziesiąt lat po wojnie „odważono się” cokolwiek tam zbudować.

Pierwszy powojenny hotel

W kwietniu 1970 roku na obrzeżach wielkiego trawnika stanął Hotel Panorama. Na otwarcie przyjechał sam przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, członek Komitetu Centralnego PZPR Włodzimierz Reczek. Inauguracja musiała mieć odpowiednią oprawę, bo był to pierwszy we Wrocławiu hotel wybudowany po wojnie, a po nim stanęły jeszcze tylko dwa - Novotel oraz Wrocław i tak aż do 1989 r.