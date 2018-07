Tekst ukazał się 8 czerwca 2001 roku we wrocławskiej "Gazecie Wyborczej"

Słoń Bubi lubił zabawy ze swoim opiekunem. Wilhelm Skropke nauczył go różnych cyrkowych sztuczek. Bubi grał na harmonijce, odgadywał cyfry, a nawet rozwiązywał zadania matematyczne. Skropke pytał: - Bubi, ile to jest dwa dodać dwa? A Bubi podnosił głowę do góry i trąbił donośnie cztery razy, jak dobry uczeń w szkole. Publiczność była zachwycona, rzucała Bubiemu smakołyki i drobne monety. Bubi zajadał marchewkę albo jabłko, a drobniaki wsuwał Skropkemu trąbą do kieszeni.

- Fajne chłopaki - mówił pieszczotliwie Skropke o swoich "hindusach", czterech indyjskich słoniach, którymi opiekował się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.

Kto mieszkał w zoo

Do jesieni 1944 roku życie w zoo z pozoru toczyło się normalnie, front był daleko od wrocławskiego zwierzyńca. Każdego ranka Wilhelm Skropke uwijał się koło swoich słoni, a Heinrich Skropke krzątał się w małpiarni. Pewnie często przekomarzał się ze swoim ulubieńcem Moritzem, młodym szympansem, który przyszedł tu na świat.

Może Moritz był zadziorny jak Boze, jeden z bohaterów opowiadania Kornela Filipowicza "Egzekucja w zoo" i telewizyjnego filmu Jana Rutkiewicza pod tym samym tytułem, którego akcja dzieje się w czasie wojny w niemieckim ogrodzie zoologicznym? Boze był mądry i sprytny, ale na widok ludzi wpadał w zły humor, więc na jego klatce pracownicy ogrodu powiesili tabliczkę: Uwaga! Niebezpieczny dla otoczenia! Rzuca przedmiotami i pluje! Na tabliczce za wyrazem "pluje" czasem pojawiały się różne dopiski: "na ludzi", "wcale mu się nie dziwię", a nawet "na Fuehrera".

Richard Wiesner biegł do ptaszarni. Miał niedaleko, mieszkał w murowanym budynku koło głównego wejścia do ogrodu: na dole była kasa, a na piętrze jego dom - też pełen ptaków, bo nie mógł bez nich żyć. Koło wybiegu niedźwiedzi codziennie można było spotkać Waltera Schulera, którego wkrótce powołali do wojska. Po wojnie opowiadał, jak uczył swoje misie chodzić po grubej linie, podobno miały nawet wystąpić w programie trupy Camille Mayer w Berlinie. Wrocławianie znali również Paula Gramscha, opiekuna hipopotamów: Fritza, Pauli i Lorbasa. Gramsch też mieszkał na terenie ogrodu, zaraz obok słoniarni.