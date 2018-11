Do tragedii doszło w nocy z 27 na 28 października na al. Jana Pawła II w Jeleniej Górze. To przelotowa droga przez miasto. Czteropasmowa, dobrze oświetlona. Przy przejściach dla pieszych znajduje się sygnalizacja świetlna, ale o godz. 23, a wtedy doszło do zabicia pieszych, była już wyłączona.

Kierowców ostrzegało jedynie pomarańczowe pulsujące pomarańczowe światło. Jadący seatem Łukasz O. i prowadzący volkswagena Oskar L. z Mateuszem Ś. za nic mieli jednak jakiekolwiek ostrzeżenia i zasady ruchu drogowego. Mimo ograniczenia prędkości do 50 km na godz. mieli na liczniku – jak stwierdził biegły – nie mniej niż 135 km na godz. Nieoficjalnie wiadomo, że ta prędkość mogła być wyższa, nawet 180 km na godz.

Przed przejściem dla pieszych koło stacji benzynowej nawet nie przyhamowali. Łukasz O. wjechał prosto w przechodzących przez pasy 47-letnią Izabelę i 57-letniego Grzegorza. Obydwoje zmarli na miejscu. Siła uderzenia w pieszych była tak duża, że ich zwłoki leżały kilkanaście metrów od miejsca wypadku. Ich stan osoba pracująca przy sprawie podsumowała krótko: zostały zmasakrowane.