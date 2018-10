Rozmowa z Jackiem Sutrykiem, prezydentem elektem

Jacek Harłukowicz: Gdy rozmawialiśmy w wyborczy wieczór, to lekki niepokój jeszcze dało się u pana wyczuć, gdy sondaże dawały panu poparcie 50,1 proc. Ale to się potwierdziło. Czy to dla pana zaskoczenie?

Jacek Sutryk: Wierzyłem w sukces, już wcześniej obserwowałam tę gigantyczną energię i wiele takich pozytywnych gestów wrocławianek i wrocławian, które świadczyły o tym, że zaufają programowi, który zaproponowałem na kolejną dekadę. Bo to jest właściwie program na dekadę dla Wrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o sondaże, to pamiętamy, że one się zmieniały. Ja sobie przypominam takie sondaże, nawet chyba dwa, które mówiły, że mam dużo ponad 50 proc., później one znowu spadały…

Te ostatnie pokazywały czterdzieści kilka procent.

– One były, że tak powiem, wzajemnie rymujące się ze sobą. Było 42–43 proc. Przyznam, że w sobotę, kiedy była już cisza wyborcza, było trochę więcej czasu na przemyślenia. Wówczas wydawało mi się, że jest te 44–45 proc. z pewnością, a reszta jest kwestią frekwencji.