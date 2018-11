Dzięki wystawie „Migracje” otwartej we wrocławskim Muzeum Narodowym możemy zobaczyć dzieła sztuki, które wywieziono stąd zaraz po wojnie. To była przymusowa i bolesna migracja, bo znikły wyjątkowo cenne obiekty.

W tyglu języków i religii

Hasło „migracje, migranci” powinno się dobrze we Wrocławiu kojarzyć, bo miasto zbudowane przez osadników z Łużyc, Miśni i Turyngii, rozwijające się dzięki ulokowaniu na skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych, prowadzące interesy z całą Europą, otwarte było dla przybyszów. Na chwilę, na dłużej lub na zawsze.

W kruchcie kościoła św. Elżbiety wisi tablica, na której wyryto apel tzw. Urzędu Jałmużniczego, czyli XVI-wiecznego MOPS-u, o wspieranie biednych. Tekst ułożono po hebrajsku, grecku, rosyjsku, arabsku, łacinie, włosku, francusku, angielsku, szwedzku, węgiersku, czesku, niemiecku i po polsku, więc nie ma wątpliwości, że te języki słychać było na wrocławskich rynkach.

Nacje, religie i kultury mieszały się ze sobą, co przynosiło czasem zaskakujące efekty. W 1666 r. otwarto Miejską Szkołę Polską dla dzieci z kupieckich rodzin Wrocławia, a Jeremiasz Roter wydrukował w 1616 r. „Klucz do Polskiego y Niemieckiego Języka”. Autor wyjaśniał, że podręcznik do nauczania języka polskiego „tu u nas po całym Śląsku, a osobliwie we Wrocławiu wszystkim kupcom, gospodarzom gościnnym y rzemieślnikom” jest pilnie potrzebny przede wszystkim ze względów handlowych.

Miasto wielkich karier, wielkich pieniędzy i wielkich ambicji przyciągało ludzi rzutkich i utalentowanych. Kupców, bankierów, artystów, rzemieślników. Florentczyk Antonio Ricci zjawił się na Śląsku jako przedstawiciel Medyceuszy, udzielał kredytów, założył m.in. spółkę z potężnym kupcem wrocławskim Johannesem Bankiem (wywozili futra oraz czerwiec do Wenecji), a potem próbował zarobić w Królestwie Polskim, dzierżawiąc kopalnie w Wieliczce, Bochni i na Rusi Czerwonej. Ten interes akurat nie wyszedł, nie zapłacił królowi za dzierżawę i w końcu zbankrutował. Ale Wrocław, którego był obywatelem i od 1439 r. rajcą, chronił go przed wierzycielami, wystawiając glejt bezpieczeństwa.