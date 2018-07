15 mln zł starczyłoby na zbudowanie trzech nowych przedszkoli (takich, jakie zaplanowano przy ul. Okulickiego na Zakrzowie). Takie przedszkole mogłoby powstać np. na Lipie Piotrowskiej, gdzie budynki mieszkalne powstawały w niemal szczerym polu.

15 mln zł wystarczyłoby na całkowity generalny remont pięciu-sześciu komunalnych kamienic, wraz z ociepleniem, wymianą dachu i wymianą pieców. Za tę kwotę można by też udzielić dotacji na remont elewacji ok. 20-30 kamienic wspólnot mieszkaniowych, co oznacza remont całej ulicy.

Za 15 mln zł da się podłączyć do gazu lub elektrociepłowni 1250 mieszkań w ramach programu „Kawka”, by zwalczyć wrocławski smog.

Kwota 15 mln zł pozwoliłaby na wybudowanie 20 wielofunkcyjnych boisk (stawka według cen z ostatniego WBO), na których młodzi wrocławianie mogliby grać w różne dyscypliny sportowe, np. w koszykówkę, piłkę ręczną czy siatkówkę.