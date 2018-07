Ponad 200 mieszkańców Chwalisławia i 500 Mąkolna na Dolnym Śląsku żyje w pobliżu fabryki prochu, w której od ponad 300 lat produkuje się proch czarny (dziś Prochemist). Niskie budynki otoczone siatką z ostrzeżeniami o zakazie fotografowania.

Przed głównych wejściem dwa krzyże i kwiaty. Przypominają, że ponad rok temu część fabryki wyleciała w powietrze.

Tu wszystko poukładane

Wojciech: – Tak jak na Górnym Śląsku w każdej rodzinie jest górnik, tak u nas w każdej ktoś pracował „na prochach”. Że zginąć można od wybuchu? Jakby człowiek tak patrzył, toby tylko w domu siedział. Ta fabryka jest tu od zawsze, od dzieciaka biegałem wokół, wchodzić nie można było, bo stróż gonił, ale wiedziałem, że proch robią. Przywykliśmy do tej roboty i do tego ryzyka. Czy żona się o mnie nie bała? A co się miała bać? Szedłem do roboty, wracałem, pieniądze przynosiłem. Nie było nocek. Nic mi się nigdy nie stało.