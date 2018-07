To zdjęcie zrobili w 1949 roku. Tak mniej więcej, bo dokładnej daty Ilsa nie pamięta.

Wtedy niemiecka 15-latka miała wyjechać z Wałbrzycha z rodziną okulistów do Warszawy. Ale nie chciała i Abbe Gadomski zaproponował jej opiekę nad swoim 2-letnim synem – Muniem. Ilsa przyjęła posadę z radością. Los Niemców na Dolnym Śląsku nie był wtedy do pozazdroszczenia.

Została u Gadomskich. Przychodziła do nich do domu o godz. 7 rano i wychodziła o 19. Przez półtora roku. Dla małego chłopca była jak mama. Ta prawdziwa – Fela, dla niej szefowa – prowadziła od świtu do nocy sklep, który mieścił się pod mieszkaniem.

– Mama czasami wpadała w ciągu dnia do domu, przytulała cię i znowu uciekała do pracy – opowiada starszemu dziś mężczyźnie sędziwa Ilsa. – Musiała strasznie się czuć, że po tym wszystkim, co przeżyła, udało się jej urodzić dziecko, a potem nie mogła go wychowywać, bo musiała ciężko pracować.