Każdy z posłów, prócz pensji, która przysługuje mu, jeśli jest parlamentarzystą zawodowym, oraz nieopodatkowanej diety, co miesiąc z budżetu państwa otrzymuje kwotę 14,2 tys. zł. na prowadzenie swoich biur poselskich. W ciągu roku każdy z posłów ma więc do dyspozycji aż 170 tys. zł publicznych pieniędzy. Z tych pieniędzy płaci za wynajem lokali, płace dla pracowników, pokrywa również koszty funkcjonowania biura: telefonów, sprzątania, zakup sprzętu. Może też opłacać paliwo do prywatnego samochodu, pod warunkiem jednak, że użytkuje go do wykonywania obowiązków poselskich.

Kancelaria Sejmu opublikowała właśnie zestawienie poselskich wydatków za rok 2017.

Dookoła globu i z powrotem

Przejeżdżane przez posłów tysiące kilometrów nie mają barw partyjnych. Ci z koalicji i opozycji jeżdżą tyle samo. W ub. roku nalali do baków za średnio 30 tys. zł. Spośród Dolnoślązaków najwięcej Wojciech Murdzek (PiS) ze Świdnicy i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (PO) z Wałbrzycha. Jakby się umówili, wydali dokładnie tyle samo, po 35 103,60 zł. Są tu rekordzistami w skali kraju.