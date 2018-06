Kładka, decyzją oficera pieszego Tomasza Stefanickiego, zostanie najpierw zastąpiona przejściem dla pieszych (wraz z przystankiem tramwajowym i przejazdem rowerowym), a potem rozebrana.

Konstrukcja powstała w latach 80. XX wieku, kiedy to ul. Grabiszyńska była przerabiana na miejską autostradę, którą pędzić miały samochody. Od tego czasu na szczęście zmieniło się nasze myślenie o miastach. Piesi przestali być traktowani jako zło konieczne, które musi być sprowadzone do podziemi albo wdrapywać się pod górę, by nie przeszkadzać autom.

Wyznaczenie przejścia w poziomie ulicy to świetna wiadomość zwłaszcza dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, którym oszczędzone będzie uciążliwe wspinanie się pod górę albo kilkaset metrów do najbliższego przejścia. To dobra informacja także dla rosnącej grupy osób poruszających się do pracy czy szkoły na rowerze, którzy do tej pory nie mogli w łatwy sposób pokonać ulicy.