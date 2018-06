Zagraniczny producent kaszek bananowych dla niemowląt nie zwrócił uwagi na pewną wzmiankę na Facebooku. Prywatna osoba ostrzegała rodziców przed odłamkami szkła w produkcie, podając m.in. kod seryjny opakowania. Gdy firma zorientowała się, że spada jej sprzedaż w Polsce, okazało się, że od kilku tygodni na FB krążyło ostrzeżenie: „nie kupuj kaszek bananowych firmy X, podaj dalej, możesz uratować życie jakiemuś dziecku”.

Ten wpis dotarł do trzech milionów Polaków. – Firma miała więc sporo czasu, żeby to wychwycić i odpowiednio temu przeciwdziałać, ale nie miała tej wiedzy. Dowiedziała się o tym dopiero z mediów, które podchwyciły temat. Teraz wspomniany producent jest naszym klientem – opowiada Michał Sadowski, współtwórca i szef Brand24.

Walka z trollami

Jego firma stworzyła narzędzie do monitorowania internetu przydatne m.in. w takich kryzysowych sytuacjach jak opisana. Dzięki niemu tysiące marek z całego świata może się łatwo i szybko dowiedzieć, co się o nich pisze w sieci. Mogą odnaleźć wzmianki na swój temat, zareagować na nie, wyciągnąć wnioski, włączyć się do rozmowy.

Np. producent komórek dowie się, że jego najnowszy model klienci chwalą na forach internetowych za baterię, ale ganią za słabą stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo. Tym samym firma może podkreślać plusy swojego sprzętu, ale jednocześnie być gotowa na krytykę. Druga najpopularniejsza opcja oferowana przez Brand24 to możliwość włączania się do dyskusji. Firma może podziękować internaucie za dany komentarz lub przeprosić za jakiś swój błąd. I tym samym podnieść satysfakcję u swoich klientów, którzy dzięki temu, że mieli kontakt z marką w sieci, dużo częściej stają się jej promotorami, sympatyzują z nią.