Informacje o zarobkach radnych przynoszą opublikowane właśnie ich oświadczenia majątkowe. Okazuje się, że znaczna ich część, dzięki wyborczemu zwycięstwu PiS w 2015 r. i przejęciu przez tę partię władzy w spółkach skarbu państwa, zyskała nowe, doskonale płatne posady.

KRZYSZTOF SKÓRA - 700 tys. zł

Radny PiS w sejmiku dolnośląskim. 700 tys. dostał z KGHM w ub. roku, mimo że nie przepracował tam ani minuty. Bo prezesem był do października 2016 roku (za tamten rok zainkasował z kombinatu 1,3 mln). Ale po utracie stanowiska - w efekcie rozgrywek wewnętrznych w PiS - dano mu odprawę i zakaz pracy w konkurencji, za co zgarnął jednorazowo 700 tys. zł. Dostał też na otarcie łez członkostwo w radzie nadzorczej należącej w części do skarbu państwa spółki Kogeneracja z Wrocławia, gdzie miesięcznie pobiera niecałe 3 tys.

RADOSŁAW POBOL - 630 tys. zł

Także radny PiS w sejmiku dolnośląskim. razem Gdy Skóra tracił posadę prezesa KGHM Pobola, który jest z nim kojarzony, wyrzucono z dobrze płatnej posady dyrektora naczelnego KGHM ds. zarządzania kapitałem ludzkim (zarobił na nim rok wcześniej pół miliona zł).

Szybko jednak znaleziono mu nowy stołek. Został prokurentem w należącej do kombinatu spółki KGHM Zanam. W niej w ubiegłym roku zarobił 630 tysięcy. Zanim zaczął zajmować stołki w KGHM zarabiał jako prywaciarz pięć razy mniej.