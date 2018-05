Rozmowa z Dominiką Kimaty i Katarzyną Pilichowską

Magda Piekarska: Kim są wasze furie?

Katarzyna Pilichowska*: Moja furia to Anielka Bończyk, dziewczyna w moim wieku, z tzw. prawilnego, katolickiego domu. Wychowuje ją matka, ojciec zniknął z ich życia przed laty. I to matka, pod płaszczykiem emocji, szczerych, rodzicielskich, mocno Anielkę kontroluje. Wszczepia jej radykalny, prawicowy światopogląd, ale chce też mieć wpływ na każdy aspekt jej życia, co sprawia, że dziewczyna nie wytrzymuje presji. Zaczyna coś w niej pękać, rodzi się furia, która pęcznieje aż do wybuchu.

A Alia?

Dominika Kimaty**: To córka Eddy’ego, który swoją rodzinę przywiózł przed laty z Konga do Brukseli. I porzucił bliskich, pozostając jednak dla córki najważniejszą osobą w życiu.

Alia jest brukselską policjantką, wchodzi w skład wielonarodowego specjalnego oddziału, którego tajną misję można streścić krótkim cytatem z tekstu Grażyny Plebanek: „Czyścimy miasto z obcych rękami obcych”. Ci policjanci torturują nielegalnych imigrantów, eliminując ich z miasta.

Alia na początku nic o tym nie wie, kiedy odkrywa cel swojej pracy, próbuje się buntować, a w finale pod wpływem różnych okoliczności i nacisków ulega. Zło ją pochłania.