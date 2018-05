Rozmowa z Władysławem Frasyniukiem

Jacek Harłukowicz: Mija miesiąc, od kiedy Sejm okupują rodzice osób niepełnosprawnych. Jak pan tłumaczy obojętność rządzących na ich postulaty?

Władysław Frasyniuk: Dziś widzimy, jak puste były ich przedwyborcze obietnice umożliwienia wszystkim równego startu, te ich deklaracje pochylania się nad najsłabszymi, dbania o najbardziej potrzebujących.

W rzeczywistości pieśń PiS-u, a w szczególności premiera Morawieckiego o kasie w budżecie i niesłychanym sukcesie gospodarczym jest po prostu kłamstwem. W wypadku osób niepełnosprawnych i ich opiekunów nawet pustka w kasie nie może być jednak wytłumaczeniem, szczególnie gdy się patrzy na hojne gesty rządzących w ostatnich dwóch latach, głównie wobec samych siebie. To są grupy społeczne, które w pierwszej kolejności wymagają pomocy państwa.

Zamiast pomóc, państwo mówi im: „nie mamy”.

– Państwo ma prawo powiedzieć „nie mamy”. Ale jednocześnie musi zrobić wszystko, by do momentu kiedy wreszcie będzie mieć, zapewnić im maksymalnie komfortowe warunki. Samo znalezienie pieniędzy też nie wydaje się wielkim problemem, wystarczyłoby kilka prostych przesunięć budżetowych. Można by np. zmienić zasady wypłacania świadczeń w ramach 500+ czy uchwalonych ostatnio 300 zł na wyprawkę szkolną. Dlaczego mają dostawać je wszyscy – i ci, którym naprawdę należy pomóc, i ci, którzy radzą sobie dobrze?

Należałoby też zmienić zasady wypłacania tych pieniędzy i przyznawać np. tylko tym, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej. Rząd zagalopował się w swoim rozdawnictwie i dziś brakuje mu środków dla najbardziej potrzebujących. Co robi, by to przykryć? Kłamie rano, w południe i wieczorem. I dzieli społeczeństwo: na dobry i złych, bogatych i biednych. Rodziców osób niepełnosprawnych zaś stygmatyzuje: wskazuje palcem, jak trędowatych. Na to chamstwo i arogancję czasem aż brakuje słów. Wypowiedzi niektórych polityków nie są wypowiedziami, które warto komentować, ale to są wypowiedzi, za które należałoby ich pokarać.

Jak ta Jacka Żalka o żywych tarczach z dzieci, za którymi chronią się ich rodzice?

– Słów tego pana nie warto komentować. Powinien za nie dostać w twarz. Powinien się cieszyć, że kiedy władze jego partii nakazały mu się wybrać do protestujących z kwiatami i przeprosić, to żadna z tych matek mu w twarz nie napluła.

Ale oni idą dalej. Marszałek Sejmu, który zakazuje strajkującym niepełnosprawnym spaceru? W tej sprawie chcę powiedzieć Kuchcińskiemu, iż nawet w kryminałach o zaostrzonym rygorze więźniowie mają prawo do spaceru. Więc jeśli Kuchciński chce wprowadzać w Sejmie represje, to niech najpierw zapyta klawiszy, gdzie są granice.

Rząd zaproponował ostatnio rozwiązanie problemów osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenia nowego podatku, tzw. daniny solidarnościowej.

– Przy okazji nastawiając jednych Polaków przeciwko drugim. Nie mamy w Polsce oligarchów, bo dawno powyprowadzali swoje biznesy za granicę. Komu więc Morawiecki chce zabrać? Tym najbardziej kreatywnym, ciężko pracującym, którzy tworząc nowe miejsca pracy, wciąż lojalnie płacą swoje podatki w Polsce?