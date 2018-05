W środę przed Sądem Najwyższym Tomasz Komenda mówił: – Nie życzyłbym tego, co mnie spotkało, najgorszemu wrogowi. Co ja takiego zrobiłem, że moje życie zamieniono w piekło?

W sylwestrową noc 1996/97, gdy 15-letnią Małgosię przez kilka godzin gwałcono koło dyskoteki w Miłoszycach, a następnie zmaltretowaną i rozebraną zostawiono na kilkunastostopniowym mrozie, nie robił nic szczególnego. Był z rodziną i znajomymi w mieszkaniu przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu. Wypił może trochę za dużo, więc po północy położył się spać w pokoju koło kuchni. W domu nazywali go zawsze „małym pokojem”, bo z całego mieszkania jest najmniejszy. Rodzina i przyjaciele bawili się dalej.

Wątpliwe rozpoznanie

Trzy lata później, gdy po raz pierwszy przesłuchiwano go w sprawie morderstwa w Miłoszycach, dobrowolnie poddał się badaniom biologicznym. „Nie ma się czego bać” – myślał, bo przecież był niewinny. Ale wyniki wskazały na niego. Aresztowano go w 2000 roku, a cztery lata później zapadł prawomocny wyrok 25 lat więzienia. W zakładach karnych spędził 18 lat, prawie całe dorosłe życie.

Tomasz Komenda nigdy wcześniej nie był nawet notowany, a kurator, który przeprowadził wywiad w miejscu zamieszkania, mówił, że Tomasz cieszy się dobrą opinią. Wystarczyło jednak, by sąsiadka jego babci – Dorota P. – skojarzyła go z portretem pamięciowym mordercy, żeby stał się głównym podejrzanym.

Teraz prokuratura we wniosku do Sądu Najwyższego to rozpoznanie go na portrecie pamięciowym nazwała „co najmniej wątpliwym”. Bo twarz Tomka nie przypominała twarzy przedstawionego na nim mężczyzny. Był też kilkanaście centymetrów wyższy od tego, którego zapamiętali świadkowie. To jedno zeznanie wystarczyło jednak, by uruchomić machinę poszukiwania dowodów łączących Tomasza Komendę ze zbrodnią.

Wcześniej śledztwo już nawet umorzono z powodu niewykrycia sprawców, a nawet gdy po apelach rodziny ofiary zostało w końcu wznowione, to nie działo się w nim zbyt wiele.

Aż do wspomnianych zeznań sąsiadki babci, Doroty P., która przekonywała, że Tomek jeździł do Miłoszyc i mógł znać Małgosię. Nikt nie sprawdził jednak, że Dorota P. nie mogła tego wiedzieć, bo z Tomaszem nie miała kontaktu. Znała tylko jego rodzinę, z którą była od lat pokłócona. Nikt nie sprawdził także, że jako świadek jest niewiarygodna, bo już wcześniej fałszywie oskarżała swojego partnera o pobicie, podrobiła także jego podpis, by przejąć jego mieszkanie.

W śledztwie dotyczącym zbrodni w Miłoszycach jej zeznania uznano za długo wyczekiwany przełom. Sprawiły, że śledczy w ogóle zainteresowali się Tomaszem Komendą. Ale to badania biologiczne doprowadziły do jego skazania.

Czyje ślady zębów

Głównym dowodem był ślad zębów zostawiony przez sprawcę na ciele 15-letniej Małgosi. Widoczne ugryzienia były dwa: na prawej piersi i w połowie prawego ramienia, które najprawdopodobniej powstało, gdy dziewczyna próbowała ręką osłonić się przed oprawcą. W tym miejscu gwałciciel gryzł ją kilkakrotnie, przez co ślady zębów nachodziły na siebie i nie pozwalały na dokładną identyfikację.