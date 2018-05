Do brutalnego gwałtu i zamordowania Małgosi, za co Tomasz Komenda przesiedział niewinnie 18 lat w więzieniu, doszło w sylwestra 1996 w Miłoszycach. Dziewczyna pojechała tam z pobliskiego Jelcza. Niedługo po północy wyszła z dyskoteki Alcatraz w towarzystwie Krzyśka, z którym się bawiła. Źle się czuła. Świadkowie zeznali, że była pijana.

Potem młody mężczyzna, który przedstawił się Krzyśkowi jako „Irek, brat Gośki” (ta w rzeczywistości nie miała brata), powiedział, że zabiera ją do domu. Niebawem razem z innym młodym mężczyzną prowadzili ją przez Miłoszyce.

Widziała ich pani Anna, która poszła około północy pod dyskotekę, gdzie bawił się jej syn. Zwróciła im uwagę, bo było bardzo zimno (-18 st. C.), a dziewczyna szła w samej sukience, gdy tamci byli ciepło poubierani. Nie znała Małgosi.

Rozpoznała ją na zdjęciu w gazecie, gdzie pisano o poszukiwaniach świadków, którzy mogą cokolwiek wiedzieć o sprawcach mordu na 15-letniej Małgorzacie. O składanie zeznań, które pozwolą ich zatrzymać, prosił także ksiądz z ambony.

Pani Anna zgłosiła się na przesłuchanie w marcu, ale zastrzegła, że chce być świadkiem incognito. Mówiła, że boi się, że może mieć problemy, dlatego otrzymała ochronę od policji.

Opisała dokładnie blondyna, który prowadził Małgosię, co zgadzało się z wcześniejszymi ustaleniami śledczych. Powiedziała też, że widziała w towarzystwie dziewczyny Marcina Ł., syna lokalnego biznesmena.

Śledczy nigdy nie traktowali jednak Marcina Ł. jako podejrzanego. Sprawdzono jedynie, co robił tej nocy (zeznał, że był na prywatce w domu, wyszedł na krótko zobaczyć, jak mieszkańcy Jelcza, oddalonego od Miłoszyc o ok. 4 km, świętują Nowy Rok), ale nie pobrano od niego materiału do badań porównawczych ze śladami DNA i odciskiem szczęki, które zabezpieczono na miejscu zbrodni. Mecenas rodziców Małgosi apelowała o to nawet do prokuratury, ale bez efektu.

Próbkę DNA pobrano tylko od jego młodszego brata Michała, gdy do prokuratury w Oławie dotarły anonimowe donosy, że to jeden z braci Ł. jest sprawcą. Ale wynik badania wykluczył go z grona podejrzanych. Ł. miał też alibi, które dali mu policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – mężczyzna miał bawić się w ich towarzystwie na imprezie we Wrocławiu.

Pani Anna ostatecznie wycofała się z zeznania, że widziała Marcina Ł. Bo mimo przyznanej ochrony oraz zapewnień, że nikt postronny nie będzie miał wglądu do jej zeznań, zaczęto jej grozić.

„Zamknij mordę, suko”

Pod koniec kwietnia do domu pani Anny przyszedł mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz KWP we Wrocławiu. Pokazał nawet legitymację, ale szybko ją schował. Kobieta zdążyła tylko zobaczyć logo policji, ale nazwiska już nie.

Zapytał ją, czy wie, jaka jest nagroda za pomoc w zatrzymaniu sprawcy zabójstwa. To było 10 tys. zł. On zaproponował trzy razy tyle, jeżeli powie, co widziała. Nie chciała nic mu mówić. Groził: – Przemyśl to, bo źle się to dla ciebie skończy.

Kilka dni później w Jelczu spotkała blondyna, który według niej prowadził Małgosię przez wioskę. Zapytał ją, czy zastanowiła się nad propozycją kolegi. Nie odpowiedziała. Nie chciała też, żeby odwoził ją do domu, co proponował. Na odchodne krzyknął do niej przez okno auta: – Zamknij mordę, suko, bo zdechniesz jak tamta!

Na początku maja pod wieczór pod jej dom w Miłoszycach podjechało dwóch mężczyzn, mieli może po 30 lat. Powiedzieli: – Koledzy proszą, aby pojechała pani z nami.

Ci, którzy ją ochraniali, instruowali wprawdzie, żeby nie wychodziła po zmroku, ale była przekonana, że to policjanci przysłali kolegów.