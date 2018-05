To we Wrocławiu, rodzinnym mieście Martina Lewandowskiego, założyciela i szefa KSW, zaczęła się jego miłość do sztuk walki. Trenował kung fu, ale brakowało mu konfrontacji z rywalem. Dlatego poszedł trenować boks, a następnie kick-boxing.

– W szkole zdarzały się drobne potyczki. Mój młodszy brat znacznie przerastał posturą kolegów i miał ksywę „Szafa”, co powodowało, że ciągle ktoś mu się stawiał – na zasadzie: jesteś duży, ale to nie znaczy, że ciebie nie pokonam. Ja też musiałem się trochę nauczyć machać rękami, ale nie jestem typem do zaczepki – śmieje się Lewandowski.

Chodził do IX LO przy ul. Piotra Skargi. Tyle że do klasy... teatralnej. Chciał zostać zawodowym aktorem. Ale w trzeciej klasie liceum się rozmyślił. – Bardziej mnie ciągnęło w stronę ekonomii, prawdopodobnie ze względu na ojca, ekonomistę, który – tak na marginesie – był prekursorem windsurfingu w Polsce. Poszedłem na Wrocławską Akademię Ekonomiczną. Jednak cały czas grała we mnie artystyczna dusza, więc równolegle uczęszczałem do szkoły muzycznej II stopnia – wspomina.

Wybrał instrumenty perkusyjne, bo już w szkole grywał na perkusji czy djembe, co zdarza mu się do dziś. Szkoły muzycznej jednak nie ukończył, bo wyjechał do Australii. Z powodów sercowych. Wziął dziekankę na uczelni i ruszył szukać szczęścia na drugi koniec świata, gdzie też nie próżnował. Skończył dwuletni college – Windsor Institute of Commerce w Sydney, kupił samochód i pracował. W sklepie, przy malowaniu ścian, w pizzerii, na budowie.

Być może nawet osiadłby na stałe w Australii, bo kraj bardzo mu przypadł do gustu, ale tęsknił za bliskimi i chciał skończyć studia.

Koleżanka z biologii

Niedługo po obronie dyplomu z ekonomii Lewandowski przeniósł się do stolicy, ponieważ dostał pracę menedżera ds. promocji w warszawskim hotelu Marriott, w tym w kultowej restauracji Champions. Wpadł tam na pomysł patronowania przez hotel wyjątkowym dyscyplinom sportowym. I tak zajął się promocją formuły 1, futbolu amerykańskiego, zorganizował galę bokserską, zawody armwrestlingu, czyli siłowania się na rękę, i strongmanów z udziałem np. Mariusza Pudzianowskiego.

Współpracował wówczas z koleżanką z licealnych czasów, z którą siedział w ławce na lekcjach biologii. – Prowadziła agencję PR i miała kilku klientów ze świata sportu. Któregoś dnia powiedziała, że zna takiego gościa, który też robi różne niebanalne rzeczy przy sporcie i że może nas zapoznać. I tak poznałem obecnego wspólnika Maćka Kawulskiego – opowiada Lewandowski.

W 2004 r. umówili się na lunch i rozmawiali, że obaj żywią szacunek do nieistniejącej już gali Pride, japońskiej organizacji promującej mieszane sztuki walki, jednej z największych na świecie. I podjęli decyzję, że sami zorganizują Konfrontację Sztuk Walki (KSW).