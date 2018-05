Rozmowa z Dorotą Hartwich*

Magda Piekarska: Uwiodła cię artystka, muza malarzy i literatów, czy kobieta, która miała odwagę żyć po swojemu, depcząc schematy?

Dorota Hartwich: – Najbardziej ten ostatni aspekt. Widziałam w niej od początku kobietę nie tyle wyzwoloną, co wolną. Pojęcie „wyzwolona” niesie w sobie ideę jakiegoś wcześniejszego zniewolenia, opresji, ucisku, a Leonor nigdy nie pozwoliła się nikomu ograniczać, zawsze żyła po swojemu. Ale prawda o tym uwodzeniu jest też bardziej prozaiczna – szef wydawnictwa Iskry od pewnego czasu szukał kogoś, kto podjąłby się napisania tej biografii. Okazało się, że w Polsce trudno znaleźć osobę, która znałaby twórczość Fini, a w dodatku wiedziała cokolwiek o jej życiu.

Tytułowa „Gattora” to kocica, kocia bogini, a może kociara?

- W Trieście, gdzie dorastała Leonor Fini, dzieci straszyło się opowieściami o Gatto Mammone, diabolicznym kocie gigancie. Leonor była nim zafascynowana. Do tego stopnia, że przeniosła ideę boskości na koty, w których widziała istoty wyższe od ludzi, spokrewnione z bogami. Mówiła, że są wspomnieniem utraconego raju. I czasem sama bardziej chciała być zwierzęciem niż człowiekiem.

Stąd Gattora.

– Konsultowałam to słowo z italianistami. Gattora to ani kocica, ani kociara, choć i pierwszą ze względu na typ urody i drugą z powodu kotów, które towarzyszyły jej przez całe życie, bywała po trosze. Bardziej kobieta kot. Gattora to neologizm, imię, które Fini sama sobie wymyśliła. Gra słów między włoskim „gatto”, czyli „kot”, i „signora”, czyli „pani”. Leonor miała tendencję do przebieranek, zakładania masek, wymyślania imion. Miałam w rękach setki jej listów, pod większością podpisywała się pseudonimami – jest tam Gattora, ale i inne, czasem wulgarne określenia, jak Nonkiza, w dialekcie triesteńskim oznaczająca świnię, lochę. Szukała dla siebie wciąż nowej tożsamości.

A ty jak na nią trafiłaś?

– Zaraz po maturze wyjechałam na rok do Paryża.

Żeby pracować jako opiekunka do dzieci, zrezygnowałam ze studiów na filologii romańskiej na Uniwersytecie Śląskim.

Tam poznałam osoby z kręgu Kultury Paryskiej. Żył jeszcze Jerzy Giedroyc, spotkałam m.in. Rolanda Topora. Zaczęłam tropić wątki polskie w Paryżu. Tak trafiłam na wystawę Fini. Prawdopodobnie Leonor też tam była, bo zapamiętałam kobietę siedzącą w fotelu, otoczoną tłumem ludzi. Dziś, po napisaniu biografii, wiem, że to mogła być jedna z ostatnich wystaw, w których uczestniczyła osobiście. Jej obrazy wtedy kompletnie mnie przytłoczyły. Poczułam, że to nie mój świat. Potem znajdowałam w nich rozmaite ciekawe wątki, ale wciąż mam do jej twórczości ambiwalentny stosunek.

Natomiast bez wątpienia Fini była fascynującą osobowością. Na pewno obruszyłaby się na określenie „muza”. Muza z definicji nie jest wolna, pozostając na usługach artystów. Leonor była raczej inkubatorem, potrafiła w magiczny sposób uwalniać talenty innych. W związku z nią pozostawało co najmniej kilku mężczyzn, którzy dzięki niej odkrywali swój potencjał twórczy. To był przede wszystkim Konstanty Jeleński, który zanim związał się z Fini, był urzędnikiem, pracował dla departamentu ekonomicznego ONZ do spraw żywności i rolnictwa. I choć podejmował literackie próby, raczej nie porzuciłby dla nich urzędniczej kariery. Był i Stanislao Lepri, dyplomata, który pod wpływem Fini poświęcił się malarstwu, czy Andre Pieyre de Mandiargues, jej pierwszy poważny partner życiowy, który przez lata pisał w ukryciu.