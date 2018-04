Na wystawie oglądali je krakowiacy, w galerii BWA – wrocławianie, a tydzień temu – mieszkańcy osiedla podczas wystawy „Art.Out Nadodrze”, która była pokazem prac m.in. twórców zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bo stoły-ogrody, które powstają w dawnym pustostanie przy ul. Cybulskiego, tworzą bezdomni. Używają do tego starych znalezionych np. na śmietniku drzwi.

– Przerabiamy je tak, że zachowujemy to, co najpiękniejsze w ich przeszłości. Pozostawiamy tę chropowatość – mówi Andrzej Ptak, pomysłodawca projektu MiserArt. – Podobnie jest z bezdomnością; zachowujemy bagaż doświadczeń, jaki ze sobą niesie, i próbujemy go wykorzystać. Też zostawiamy w twórcach to, co chropowate.

Zbudować most

Andrzej Ptak rozłożył kiedyś materac na dworze, żeby samemu się przekonać, jak się śpi na ulicy. Chciał się obudzić zmarzniętym o trzeciej w nocy, poczuć zbolałe mięśnie, wdychać spaliny i czuwać, żeby ktoś czasem nie sprzedał mu kopniaka.

Jest prezesem Fundacji Homo Sacer, pomysłodawcą projektu MiserArt i streetworkerem.

– Trudno jest wyprowadzać z bezdomności. Czysto ludzkie relacje zastępują często na ulicach sztafaże specjalistów. Oczywiście, ich wsparcie jako uzupełnienie jest ważne, ale samo człowieczeństwo, zaprzyjaźnienie się czy zakolegowanie daje o wiele lepsze efekty – uważa.

Pracuje z bezdomnymi od 35 lat. W latach 80., gdy był wolontariuszem w nieistniejącym już schronisku św. Brata Alberta przy ul. Lotniczej, słyszał, jak tamtejsi bezdomni opowiadali o swoim życiu. Że jeden zbudował wiadukt, drugi pracował przy wznoszeniu mostu, inny przy remoncie budynku. – Każdy chce coś po sobie zostawić. Oni także chcieli podkreślić, że coś w życiu osiągnęli, że ta bezdomność nie jest początkiem ich życia – powiada.

Jako streetworker na ulicach pracuje z kolei od ośmiu lat. I zna bezdomnych w Parku Szczytnickim, którzy budzą się o drugiej w nocy i czyszczą ulice z puszek. Przechodzą przy tym nierzadko ponad 20 kilometrów. Kilogram puszek, za który dostają cztery złote w skupie, to kilkadziesiąt schyleń – do śmietnika czy do ziemi.

– Jest w nich niesamowita energia witalna. Jak więc przekierować ją do próby wyrwania się z bezdomności, do poczucia, że coś da się zrobić? – zastanawiał się Andrzej Ptak.

I połączył swoje doświadczenia z ulicy i ze schroniska. – W MiserArt robimy tak, że po prostu przekuwamy tę energię w aktywność twórczą.

Kanapa z palet

MiserArt stworzyła jego fundacja i Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Drugą nazwą miejsca jest „przestrzeń kreatywna w labiryncie wykluczenia”.

Żeby ją odnaleźć, trzeba wejść w ul. Cybulskiego na Nadodrzu, a później iść za dźwiękiem maszyn do obróbki drewna.

Prowadzą przez tunel z namalowanymi ptakami i hasłami „Bądź lotny”, „Jesteś w porządku, jesteś fajny, lubię cię”, aż do podwórka, którego na środku stoi parterowy budynek.

Według dokumentów, ponad sto lat temu tworzyli w nim meble pracownicy fabryki. Sąsiedzi dopowiadają, że podczas II wojny światowej Niemcy produkowali części do samolotów, a później budujący Polskę Ludową składali silniki. Po upadku komunizmu budynek długo stał pusty.

Cztery lata temu pustostan zagospodarowali bezdomni i streetoworkerzy, tworząc MiserArt.