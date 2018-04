Rozmowa z Anną Borecką*

Olga Szelc: Masz za sobą już mnóstwo zdobytych szczytów i wiele podróży. Która z nich była najtrudniejsza?

Anna Borecka: Samotne wyprawy i podróże organizuję od 2008 r. Najtrudniejsza była moja druga górska wyprawa. Dotarłam autostopem do Chin, chociaż planowałam do Nepalu. Podczas trzech miesięcy podróży aż miesiąc poświęciłam na otrzymanie wiz.

W Pamirze o mało nie zostałam aresztowana na pół roku, bo zabłądziłam w górach i trafiłam do bazy wojskowej. A na Karakorum Highway zatrzymała mnie chińska policja i zabroniła dalej jechać autostopem.

Doszło do ostrej wymiany zdań, ja mówiłam po polsku, oni po mandaryńsku. W pewnym momencie jeden z policjantów podniósł do góry karabin. Zdałam sobie sprawę, że muszę się uspokoić. Już wcześniej jeden z nich był agresywny, a teraz znów zaczął mnie szarpać i popychać. Usiadłam więc na krześle przed policyjną jurtą i odczekałam godzinę. Temu z karabinem pokazałam paszport z półroczną wizą i powiedziałam, że nie mają prawa mnie zatrzymywać. Założyłam plecak i ruszyłam powoli przed siebie z nadzieją, że nie będą do mnie strzelać. Zobaczyłam, jak jeden z nich machnął ręką.

Przebywałaś też w ekstremalnych warunkach pogodowych.

– W Aszchabadzie, stolicy Turkmenistanu, temperatura sięgała 47 stopni Celsjusza, a w górach na wysokości 6000 m n.p.m. temperatura odczuwalna wynosiła -49 stopni. Do tego wiał huraganowy wiatr. I jeszcze skakałam sama przez szczeliny lodowe na wysokości 5000–6000 m. Moja odzież nie była wystarczająca na takie warunki. Na tę wysokość weszłam w butach trekkingowych z botkami puchowymi wewnątrz, bo przed wyjazdem ciężkie buty wysokogórskie nie zmieściły się już do plecaka. To była moja przemyślana decyzja, ponieważ mogłam zabrać ze sobą tylko 20 kg. Moje górskie patenty są ekstremalne, ale bezpieczne.

W czasie tej wyprawy pokonałam około 20 tys. km lądem, z czego 14 tys. autostopem, częściowo płatnym. Naprawdę było ciężko. Nie spodziewałam się, że tam niemal każdy dzień będzie walką o przetrwanie, nie tylko w trudnych warunkach pogodowych, ale i wysokogórskich. Jednak wolę pamiętać, że spotkałam wielu sympatycznych ludzi, którzy pomagali mi w różny sposób: dawali dobre rady, dzielili się posiłkiem, proponowali nocleg.

No i zdobyłaś po drodze kilka szczytów.

– Weszłam na Erciyes Dagi (3916 m) w Turcji, Demawend (5610 m) w Iranie, Mount Urtabuz (5047 m) w Tadżykistanie i Pik Rozdzielenia (6148 m) w Kirgistanie. Te szczyty zdobywałam sama lub z napotkanymi ludźmi.

Celem moich wypraw są zawsze góry, a nie podróże. Dlatego nie czuję się podróżniczką, bo rzadko cokolwiek zwiedzam. Po zejściu z gór nie mam na to czasu ani siły. Jestem alpinistką podróżującą autostopem, bo to najtańszy środek transportu. Chociaż w praktyce to są różne góry: wysokie, średnie i małe, trekkingowe i wspinaczkowe, a czasem nawet niewielkie pagórki, które trudno znaleźć.

Z trudności wychodzisz zawsze cało?

– Tak myślę, bo przed każdą wyprawą programuję się pozytywnie. Powtarzam swoją mantrę: „Spotykam tylko dobrych ludzi” i tak zazwyczaj się dzieje. Staram się też słuchać intuicji i z reguły dobrze na tym wychodzę. A jeśli jej nie posłucham, to zdarzają się kłopoty, np. zabłądzę w górach.