Rozmowa z Anną Borecką*

Olga Szelc: Masz za sobą już mnóstwo zdobytych szczytów i wiele podróży. Która z nich była najtrudniejsza?

Anna Borecka: Samotne wyprawy i podróże organizuję od 2008 r. Najtrudniejsza była moja druga górska wyprawa. Dotarłam autostopem do Chin, chociaż planowałam do Nepalu. Podczas trzech miesięcy podróży aż miesiąc poświęciłam na otrzymanie wiz.

W Pamirze o mało nie zostałam aresztowana na pół roku, bo zabłądziłam w górach i trafiłam do bazy wojskowej. A na Karakorum Highway zatrzymała mnie chińska policja i zabroniła dalej jechać autostopem.

Doszło do ostrej wymiany zdań, ja mówiłam po polsku, oni po mandaryńsku. W pewnym momencie jeden z policjantów podniósł do góry karabin. Zdałam sobie sprawę, że muszę się uspokoić. Już wcześniej jeden z nich był agresywny, a teraz znów zaczął mnie szarpać i popychać. Usiadłam więc na krześle przed policyjną jurtą i odczekałam godzinę. Temu z karabinem pokazałam paszport z półroczną wizą i powiedziałam, że nie mają prawa mnie zatrzymywać. Założyłam plecak i ruszyłam powoli przed siebie z nadzieją, że nie będą do mnie strzelać. Zobaczyłam, jak jeden z nich machnął ręką.