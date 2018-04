Gracek – jak mówią o nim bliscy – był wysokim, dobrze zbudowanym, uśmiechniętym młodym mężczyzną. – Był pozytywnym człowiekiem. Cieszył się z drobnych rzeczy. Na co dzień spokojny i bezkonfliktowy – wymienia jednym tchem siostra Żaneta.

– Musiałaby się pani bardzo napracować, żeby go wyprowadzić z równowagi – dodaje jego mama Beata i przypomina: – Kochał życie. Piosenki puszczał. Lubił tańczyć, wygłupiać się. Ciągle żartował z tatą.

– Gdy zmarł po pobiciu, dzwonili do nas obcy nam ludzie i opowiadali, jak bardzo był uczynny i koleżeński. Jak brał nadgodziny, zamieniał się na zmiany i pomagał dziewczynom w kuchni przy robieniu pizzy, mimo że pracował jako dostawca – wspomina tata Dariusz.

Gdybym go nie poprosił

Gracjan do Wrocławia wrócił w czerwcu 2017 r. Na krótko przed śmiercią. Wcześniej na rok przeniósł się do Szczecina.

Na Szczepinie skończył szkołę podstawową nr 18 przy ul. Poznańskiej. W Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej zdobył zawód elektromechanika. Teraz chciał pomóc ojcu w rozwijaniu rodzinnej firmy. Poza tym tutaj miał wszystkich blisko: mamę, tatę, babcię, siostrę i siostrzeńca.

Chciał ułożyć sobie życie, usamodzielnić się i założyć swoją rodzinę.

Feralnego dnia, 23 września ub. roku, chciał pokazać Wrocław kuzynowi Rafałowi, który przyjechał z Opolszczyzny. – Chcieli pójść na miasto w piątek, ale go poprosiłem, żeby poszedł dzień później. Mówię: synek, w sobotę rano trzeba wstać do pracy. Pójdziesz sobie jutro, to w niedzielę odpoczniesz. A teraz myślę, że może jakby poszedł w piątek, toby zabójców nie spotkał i by żył – mówi ze smutkiem ojciec.

W sobotę Gracjan i Rafał najpierw poszli na zakupy i umówili się na wieczór. Gracjan ściągnął temblak z ręki, bo trzy tygodnie wcześniej miał operację zerwanych mięśni barku, a na imprezie chciał się dobrze prezentować. Założył niebieski sweter i dżinsy.

Trochę posiedzieli u niego w pokoju. – Wesoło było, zanim wyszli. Puszczali piosenki z Youtube’a – wspomina sobie ojciec.

– „Pilnujecie się” – to były moje ostatnie słowa do niego – opowiada siostra, do której zajrzał przed wyjściem na miasto. – Mój syn jeszcze krzyknął: „Pa, Gracek, do jutra”.

Na pewno się znajdzie

Gracek i Rafał najpierw mieli iść pozwiedzać miasto. Do klubu Banana przy ul. Szewskiej dotarli około 22. Tańczyli, rozmawiali, bawili się. Trochę wypili.

Jak później zeznał Rafał, rozmawiali z obcymi ludźmi, ale z nikim się nie kłócili i nikt ich nie zaczepiał. I że po którymś z tańców zauważył, że Gracjana nie ma w klubie.

– Zacząłem go szukać. Nie odbierał telefonu. Pytałem ludzi na sali, czy go nie widzieli, pytałem przy barach i w szatni. Byłem też na dworze. Nikt go nie widział. Gdy wyszedłem, ludzie rozchodzili się do domów. Pojechałem do rodziny, powiedziałem ojcu Gracjana, że go zgubiłem, ale że na pewno się znajdzie – opowiadał Rafał.

Rodzice nie zmrużyli już oka, czekając na syna. Po godz. 6 rano w niedzielę zadzwonili z policji z powiadomieniem, że Gracjan został ciężko pobity i w szpitalu przy ul. Weigla jest operowany.