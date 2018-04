Rozmowa z posłem Nowoczesnej Michałem Jarosem

Mateusz Kokoszkiewicz: Jak to się stało, że PiS-owska ustawa o IPN zyskała pana poparcie?

Michał Jaros: – Decyzję w tej sprawie podejmowałem do samego końca, zastanawiałem się bardzo poważnie. Z jednej strony mamy walkę o dobre imię Polski na arenie międzynarodowej, ale z drugiej mieliśmy też zapewnienia, że sprawy dotyczące tych kwestii są wyjaśnione z naszymi partnerami międzynarodowymi i mamy ich pełne poparcie. To w jakimś stopniu było przekonujące. Już po samym głosowaniu, po tym jak zostaliśmy wprowadzeni w błąd, mogę powiedzieć, że zagłosowałbym inaczej.

Jest jeden element, który jest ważny: to, że dyskutujemy o tym, że Polska to nie jest tylko naród bohaterów, że było też wiele osób, które zachowywały się niegodnie Polaka i człowieka. Trzeba mówić nie tylko o bohaterach, ale też o osobach, które zachowywały się niegodnie, to też trzeba potępić, przyznać się do błędu, uderzyć się w pierś.