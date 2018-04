Spotykam się z nim o godz. 14.

Jego telefon pierwszy raz dzwoni o godz. 14.20: – To ja, Maciek, z Ukrainy. Pomagałem panu ostatnio. Kiedy pan będzie miał jedzenie? Dobrze, będę w piątek.

Kolejny raz o godz. 14.34: – Przywiózłby mi pan jedzenie?

(pyta starszy, samotny pan)

Godz. 14.40: – Mam sporo jabłek, które można odebrać (dzwoni dyrektor Banku Żywności).

SMS: – „Dziękuję za suszarkę, świetnie się sprawuje.”

Godz. 14.55: – Mama do mnie przyjeżdża, czy ma pan jakąś paczkę z jedzeniem?

Godz. 15.10: – Kiedy mógłbym się zgłosić po ten dekoder DVD?

– To taki pan, który chce go podarować starszemu, schorowanemu sąsiadowi. Mieszka nad nim. Sam, ma tylko płyty z filmami – mówi Jan Piontek. – W ciągu dnia odbieram takich telefonów nawet kilkadziesiąt. Zaczynają się około ósmej rano. Im bliżej piątku, gdy wydajemy jedzenie, tym telefon dzwoni częściej.

Żeby nie trzymać go co chwilę przy uchu, Jan kupił sobie zestaw słuchawkowy. Ściąga go dopiero, gdy kładzie się spać.