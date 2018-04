Badania genetyczne obok śladu osmologicznego i odcisku zębów na ciele zgwałconej i zamordowanej Małgosi były głównymi dowodami na to, że to Tomasz Komenda jest winny zbrodni, do której doszło w sylwestra 1996/1997 roku w Miłoszycach.

Dwa badania DNA

Wyniki uzyskano przy pomocy testu Polymarker, który wszedł do użycia na początku lat 90. Pozwalał on rozpoznać wybrane markery znajdujące się w kodzie DNA. Tyle że markery, które wówczas badano, nie są przypisane tylko jednej osobie na świecie, ale mogą powtarzać się w populacji. A Tomasz Komenda, na swoje nieszczęście, ma w kodzie cechy, które w populacji występują dość często. Jak zaznaczyli wówczas biegli wykonujący badanie, powtarzają się one raz na 71 przypadków.

Sąd w uzasadnieniu do wyroku wspomniał o tych wątpliwościach. Nie wspomniał jednak o badaniach DNA, które również były przeprowadzane w czasie śledztwa, a które wykluczyły, że którykolwiek z przebadanych włosów mógł należeć do Komendy.