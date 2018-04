Wystawienie do boju o wrocławski ratusz, jako kandydata Platformy, konserwatysty z długą historią w PiS, to autorski pomysł Grzegorza Schetyny. Na niego spada więc cała odpowiedzialność, nie tylko za wynik jesiennych wyborów samorządowych w stolicy Dolnego Śląska, ale i to, co się wydarzy po nich i ewentualnym zwycięstwie Ujazdowskiego.

Czy były wiceprezes PiS na pewno będzie chciał realizować program liberalnej partii, która go promuje? Jak będzie traktować jej postulaty, choćby o finansowaniu zabiegów in vitro z miejskiej kasy? Czy bliski mu będzie mit Wrocławia wielokulturowego, otwartego i przyjaznego przybyszom z różnych stron świata? A jeśli nie, to co zrobi z tym Schetyna?

– Swojego wtorkowego wystąpienia, na którym zaprezentował Ujazdowskiego, Grzegorz nie konsultował z nikim – mówi jeden z działaczy wrocławskiej Platformy, niechętny kandydaturze Ujazdowskiego. Jak twierdzi, takich jak on jest w partii więcej. Czy jednak w piątek, gdy kandydaturę kandydata na prezydenta zatwierdzać będą lokalne struktury partii, będą mieli odwagę otwarcie zaprotestować?

– Prof. Alicja Chybicka nie była kandydatką naszych marzeń. Ale Grzegorzowi udało się w jeden dzień sprawić, że wielu już za nią tęskni – słyszymy od innego z działaczy.

Z partii do partii

Urodzony 54 lata temu w Kielcach Kazimierz Ujazdowski to z pewnością polityk wagi ciężkiej. Dziadek Kazimierz Cyprian Ujazdowski, działacz PSL „Wyzwolenie”, był obrońcą w procesie brzeskim przywódców Centrolewu, aresztowanych na polecenie Józefa Piłsudskiego.

Ojciec Kazimierz Mieczysław, działacz Stronnictwa Demokratycznego, był posłem na Sejm Kontraktowy, później związanym z Porozumieniem Centrum i ROP.

Kazimierz Michał (dziś dr hab. nauk prawnych) w politykę wszedł w latach 80., w Ruchu Młodej Polski Aleksandra Halla. Po 1989 r. był u niego szefem gabinetu, gdy w rządzie Tadeusza Mazowieckiego Hall odpowiadał za współpracę z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami.

Zaliczył wiele partii, co z lubością wypominają mu przeciwnicy – dziś przede wszystkim PiS, który opuścił w styczniu ub. roku w proteście przeciwko łamaniu niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Był w Unii Demokratycznej, Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, współtworzył AWS, zakładał Przymierze Prawicy, wreszcie dwukrotnie wstępował do PiS. A po drodze zakładał jeszcze z Rafałem Dutkiewiczem stowarzyszenie Polska XXI.

– Przechodzenie z jednej partii do drugiej, z drugiej do trzeciej, a potem startowanie pod szyldem największego konkurenta to taktyka skoczka – oceniał niedawno postawę Ujazdowskiego wiceprezes PiS Adam Lipiński.

Z lojalności rzeczywiście Ujazdowski nigdy nie słynął. Gdy po raz pierwszy został posłem z listy UD, jako jedyny, wbrew dyscyplinie, głosował za uchwaleniem uchwały lustracyjnej. A potem przeciwko powołaniu rządu Waldemara Pawlaka.

W rządzie Jerzego Buzka, w którym objął resort kultury, też długo miejsca nie zagrzał. Odszedł, solidaryzując się z odwoływanym z resortu sprawiedliwości Lechem Kaczyńskim. Ten gest został mu zapamiętany. W nowej partii braci Kaczyńskich – PiS został wiceprezesem. A po wygranych przez PiS wyborach mógł wrócić do ministerstwa kultury.

Z PiS do PiS

Jako minister w rządach PiS (Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego), zajmował się tyle kulturą, co polityką historyczną. Doprowadził do zmiany wpisu na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO – nazwę „Obóz koncentracyjny Auschwitz” zastąpił „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”.

W 2006 r. był pomysłodawcą budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie (nie powstało do dziś). A we Wrocławiu powołał do życia Ośrodek Pamięć i Przyszłość, dokumentujący dorobek historyczny i kulturowy mieszkańców ziem przyłączonych do Polski po 1945 r.

Nie wszystkiego potrafił jednak przypilnować. Gdy na początku 2008 r. wybuchł skandal, bo okazało się, że z kasy kierowanego przez Ujazdowskiego ministerstwa dotację otrzymało neofaszystowskie pismo „Templum Novum” (drukujące m.in. teksty belgijskiego kolaboranta nazistowskich Niemiec Leona Degrelle’a i promujące twórcę rasowej doktryny włoskiego faszyzmu Juliusa Evolę), tłumaczył, że nie miał świadomości, kogo dotuje. – Mogę zapewnić, że nie było żadnych preferencji dla pism nacjonalistycznych – tłumaczył wówczas w rozmowie z „Wyborczą”.

Pierwszy raz porzucił PiS zaraz po przegranych przez tę partię wyborach w 2007 r. Wcześniej zapewniając sobie jednak poselski mandat z jej list. Tłumaczył, że zawiódł się na Jarosławie Kaczyńskim. – Pomimo niestandardowych w polskiej polityce aktów lojalności, wciąż byłem traktowany nieufnie, jako osoba spoza podstawowego kręgu odniesienia – mówił w „Wyborczej”.

Wrócił, niczym syn marnotrawny, już po trzech latach. Tworzony z Dutkiewiczem projekt Polska XXI, który miał „zmieść ze sceny ówczesną klasę polityczną” nie wypalił. A Ujazdowski, jako usprawiedliwienie swego powrotu, wykorzystał katastrofę smoleńską.

Tłumaczył: – Zginęło w niej wielu naszych wspólnych koleżanek i kolegów. Uznałem, że kontynuowanie podziałów na prawicy to sianie zgorszenia. Że naturalnym odruchem będzie działanie na rzecz jedności.

Partia szybko wybaczyła mu nielojalność. A po tym, jak w wyborach prezydenckich poparł Jarosława Kaczyńskiego, niedługo potem zaprosiła do swojego komitetu politycznego, czyli ścisłego kierownictwa. W 2014 r. pozwoliła na przeprowadzkę do Parlamentu Europejskiego.

Platforma zapomina

Po raz drugi odszedł z PiS w styczniu ub. roku, w proteście przeciwko łamaniu przez PiS niezależności trybunału Konstytucyjnego. „Wyborcy udzielili poparcia Prawu i Sprawiedliwości, oczekując na naprawę państwa, sprawiedliwą dystrybucję dóbr, poszanowanie praw obywatelskich i prowadzenie dialogu ze wszystkimi środowiskami społecznymi. Niestety, strategia przyjęta przez kierownictwo PiS po wyborach uniemożliwia realizację deklarowanych celów” – tłumaczył swoje powody w specjalnie wydanym oświadczeniu. „Potencjał Polski zamiast wzrastać, trawiony jest w ciągłych, niepotrzebnych konfliktach. Eskalacja sporów prowadzi do drastycznych podziałów społecznych, a brak szacunku dla niezależności Trybunału Konstytucyjnego skutkuje niepewnością prawa i obniżeniem gwarancji praw obywatelskich. Klimat nieufności do samorządów i niezależnych instytucji wydatnie obniża szanse modernizacji Polski”.

Przyklasnęła mu Platforma Obywatelska, której działacze szybko zapomnieli Ujazdowskiemu jego niedawne wypowiedzi, w których zarzucał im partyjniactwo, łamanie konstytucji, bierność polityczną i obarczał odpowiedzialnością za śmierć ranionego przez szaleńca łódzkiego działacza Marka Rosiaka.

Przed druga turą ostatnich wyborów prezydenckich we Wrocławiu pisał na Twitterze: „Jeśli chcesz, aby we Wrocławiu doszło do demokratycznego wyboru, głosuj teraz na Mirosławę Stachowiak-Różecką”.

Nie wszyscy puszczają to w niepamięć tak szybko, jak Schetyna. Działacze wrocławskiej Nowoczesnej, którym lider PO obiecywał wystawienie wspólnego kandydata na prezydenta, napisali w oświadczeniu:

„Wyborcy nie zrozumieją, dlaczego wspólnym kandydatem opozycji miałby być były prominentny działacz obecnej partii władzy. Dla wyborców Nowoczesnej nie do zaakceptowania byłoby poparcie zadeklarowanego konserwatysty, za jakiego uchodzi minister Ujazdowski”.

– Zresztą Schetyna nie dotrzymał słowa, bo kiedy przed świętami zakomunikowaliśmy mu, że nie zgadzamy się na Ujazdowskiego, to obiecał, że nie będzie go dalej forsował i do połowy kwietnia znajdziemy innego – mówi rozżalony Tadeusz Grabarek, szef Nowoczesnej na Dolnym Śląsku.

Pod rękę z Ordo Iuris

To jednak nie rozżalenie jednostronnym ruchem Schetyny, nie pamięć wielu lat spędzonych w PiS, ani nawet nie brak stałości w politycznych uczuciach, wzbudzają protesty wielu środowisk, z którymi Platforma miała wspólnie walczyć o utrzymanie władzy w samorządach.

Szefowa.N Katarzyna Lubnauer: – Ujazdowski udaje człowieka, którym nie jest. W dzisiejszych czasach jest czymś normalnym zapytanie kandydata na prezydenta, co sądzi o organizacji Parady Równości, czy też jaki jest jego pogląd na finansowanie przez miasto programu in vitro. Obawiam się, że w takich tematach nie mamy punktów styczności z panem Ujazdowskim.

Jeszcze ostrzej na jego nominację zareagowało środowisko wrocławskiego Strajku Kobiet, w którego marszach przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej jeszcze niedawno tak chętnie udział brali politycy PO. – Jestem po prostu wściekła – wyznała nam Marta Lempart. – Rozumiem, że zdaniem Grzegorza Schetyny Wrocław potrzebuje w fotelu prezydenta miasta prawicowca, człowieka, który był w PiS, „ale się nie cieszył”.

Takich głosów, nie tylko w lewicy, jest dużo więcej. Ujazdowskiemu wypomina się, że współpracował z Ordo Iuris, skrajnie konserwatywną organizacją walczącą o wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji. Przypomina, że w 2005 roku, po pierwszych wygranych przez PiS wyborach, rządy tej partii kreślił jako „czarną noc dla lesbijek i gejów”, a nie dalej jak miesiąc temu, w Parlamencie Europejskim, głosował przeciwko zakazowi stosowania terapii reparatywnych – pseudonaukowej teorii, mającej wg jej zwolenników leczyć z homoseksualizmu.

KUBA ATYS

W 2011 r., jeszcze jako poseł PiS, u ówczesnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego interweniował w sprawie polskiego ambasadora na Słowacji Andrzeja Krawczyka. Gdy ten poparł paradę równości w Bratysławie, Ujazdowski uznał to za „promowanie przez polską dyplomację postaw sprzecznych z etycznymi podstawami cywilizacji i z wartościami konstytucji RP”. A trzy lata temu protestował przeciwko wystawianiu na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu sztuki „Śmierć i dziewczyna”.

Zarzuca się też Ujazdowskiemu, że nie zna Wrocławia. Że choć od lat walczy w wyborach ze stolicy Dolnego Śląska, to jest de facto mieszkańcem Warszawy. Gdy powtórzyliśmy ten zarzut kilkanaście dni temu, zadzwonił z oburzeniem, że to nieprawda, bo jakiś czas temu kupił tu mieszkanie.

Nie po drodze z religijnym fundamentalistą

Głosy sprzeciwu wobec perspektywy oddania władzy nad Wrocławiem byłemu pisowcowi, konserwatyście z krwi i kości płyną zresztą z innych źródeł.

Władysław Frasyniuk: – Kazimierz Ujazdowski reprezentował narodowo-katolicką frakcję PiS i takiego właśnie kandydata proponuje dziś europejskiemu Wrocławiowi Grzegorz Schetyna. Tu potrzebny jest człowiek wyrastający z naszego miasta, identyfikujący się z nim, a nie kandydat zakontraktowany z zewnątrz, który z mieszkańcami Wrocławia komunikować się będzie za pomocą kościelnej ambony.

Trzeszczy też w samej Platformie. Po ogłoszeniu przez Schetynę kandydatury Ujazdowskiego i dokooptowaniu go do funkcjonującego „gabinetu cieni PO”, ciała zajmującego się bieżącym recenzowaniem prac rządu Zjednoczonej Prawicy, z udziału w nim zrezygnował Tomasz Cimoszewicz.

„Pomijając jego wieloletnie skrajnie negatywne podejście do PO, na uwagę zasługuje fakt, że Pan Ujazdowski kilka lat temu oddał głos wspierający karanie więzieniem za stosowanie metody in vitro. Metody, której refundację wprowadziła Platforma Obywatelska. Metody, której refundację zlikwidował PiS, gdy pan Ujazdowski był jej członkiem. Nie widzę możliwości współpracy z religijnym fundamentalistą. Osobą, która przez lata pracy wykazywała brak szacunku dla praw człowieka, zarówno dla kobiet, jak i osób o innej orientacji seksualnej” – uzasadniał swoją decyzję w wydanym oświadczeniu Cimoszewicz.

*

Kazimierz Michał Ujazdowski, pomimo ponawianych od poniedziałku próśb oraz własnych deklaracji o otwartości i gotowości do rozmów o przyszłości miasta, nie zdecydował się na rozmowę z „Gazetą Wyborczą”.