73 lata temu odbyła się ewakuacja jedynego obozu koncentracyjnego leżącego na Dolnym Śląsku – KL Gross-Rosen oraz jego licznych filii. Trwała od stycznia do marca 1945 r. W pierwszym etapie przeniesiono więźniów z części filii do głównej siedziby. W drugim ewakuowano obóz główny w Rogoźnicy.

Na końcu ewakuowano kolejną część filii obozowych, w tym także AL Riese – sieć podobozów w Górach Sowich. – Ewakuacja pochłonęła tysiące ofiar – mówi Barbara Sawicka, pracownik naukowy Muzeum Gross-Rosen. – Dla ludzi, którzy ją przeżywali, była prawdziwą gehenną.

Polowanie w sadzie

22 stycznia 1945 roku oddziały radzieckiej 5. Armii osiągnęły linię Odry na odcinku Brzeg-Oława. W dowództwie III Rzeszy zapadła więc decyzja o ewakuacji podobozów Gross-Rosen, położonych po wschodniej stronie Odry oraz w rejonie Wrocławia. – Chodziło m.in. o podobozy Breslau I, Breslau II, obsługujące zakłady Linke-Hofmann i Famo-Werke, oraz Fünfteichen przy zakładach Kruppa w Jelczu i dwa obozy w Dyhernfurth, których więźniów wykorzystywał potężny koncern chemiczny IG Farben – wymienia Barbara Sawicka, powołując się na badania profesora Alfreda Koniecznego, wrocławianina, który przez lata badał historię dolnośląskiego obozu zagłady.

Dwa pierwsze podobozy liczyły około 3 tysięcy więźniów, z Fünfteichen wyprowadzono ponad 6 tysięcy, a z obozów w Brzegu Dolnym kolejne około 3 tysiące mężczyzn.

Grupa z obozu przy Linke-Hofmann dotarła do miejscowości Wichrów w gminie Kostomłoty. Tutaj na terenie miejscowego majątku więźniów ulokowano w dwóch stodołach. W tragicznych warunkach utknęli na trzy dni. W trakcie ewakuacji uciekło bowiem kilkunastu więźniów. Przed ich wyłapaniem hitlerowscy strażnicy wykopali koło stodół olbrzymi dół.

– Rano wszyscy uciekinierzy byli już z powrotem – opowiadał więzień Bogusław Pędzikiewicz. – Urządzono nadzwyczajny apel. Ustawiono nas na placu. W środku stali złapani uciekinierzy. Esesmani otwarli na oścież wrota stodoły. Za nią widać było zasypany śniegiem sad. I w ten sad rozkazano uciekać skazanym. Potem zrobili sobie na naszych oczach polowanie.

Uciec nie udało się nikomu. Wszystkich przyprowadzono nad wykopany dół i rozstrzelano. Alfred Konieczny nazwał to wydarzenie „masakrą wichrowską”.

Wrocławscy więźniowie tydzień po wyjściu z miasta doszli do KL Gross-Rosen, do nowej części obozu, tzw. oświęcimskiej. Za kilka dni czekała ich ewakuacja w głąb Niemiec.

Egzekucja w rzeźni

Marsze śmierci były najtragiczniejszym momentem w historii obozu. – Więźniowie byli wyprowadzani z obozów macierzystych bez ciepłych ubrań, przy kilkunastostopniowym mrozie i z minimalnym prowiantem – mówi Barbara Sawicka. Szanse na przeżycie były bardzo niewielkie. Tych, którzy słabli, zabijano po drodze, a ciała pozostawiano w okolicznych rowach.

– Wszystkich więźniów, nie mogących iść lub słaniających się, kładziono na sanie ciągnięte przez więźniów – mówił profesorowi Koniecznemu więzień Kazimierz Hałgas. – Układano ich jak snopy, jednego na drugim. Nie pozwalano siadać. W ten sposób leżący na spodzie konali pod ciężarem kolegów i prosili o dobicie. Wieczorem, około dwóch kilometrów przed Gross-Rosen, grupa esesmanów rozkazała pozostawić sanie wyładowane chorymi więźniami i sami tylko z nimi pozostali. Po odejściu kilkuset metrów cały konwój zatrzymał się, sanie te przyciągnęli esesmani w stanie pustym, okropnie pokrwawionym.

Z około 3 tysięcy więźniów, którzy wyszli z dwóch obozów Dyhernfurth (Brzeg Dolny) do obozu macierzystego w Gross-Rosen, dotarło jedynie 1000-1200. W obozowym rewirze w Dyhernfurth pozostawiono 500-600 chorych osób. Ale po kilku dniach grupa esesmanów powróciła na teren obozu i chorym, mogącym się poruszać o własnych siłach, kazali wyjść z rewiru. Ustawiono ich w kolumny i wyprowadzono z obozu. Obłożnie chorych i wycieńczonych załadowano na ciężarówkę. Wywieziono ich w okolice mostu kolejowego na Odrze i tam rozstrzelano. Zwłoki wrzucano do rzeki.

Pozostali więźniowie doszli do Środy Śląskiej. Tutaj na terenie starej rzeźni rozpoczęła się ich egzekucja. Gdy już zabito 93 osoby, interweniował dowódca stacjonującej w mieście jednostki Wehrmachtu, który dowiedział się o pogromie. – Przerwano masarkę, a pozostałych przy życiu więźniów załadowano na samochód i przewieziono do Rogoźnicy – relacjonował profesor Alfred Konieczny.

Obgryzali uszy i nosy

Dołączyli do ponad 30 tysięcy innych więźniów zgromadzonych w tym czasie w obozie. – Linia frontu zbliżała się w szybkim tempie do Rogoźnicy – mówi Barbara Sawicka. – Groźba oswobodzenia obozu głównego przez wojska radzieckie, a także duża liczba skoncentrowanych tam więźniów kazały władzom niemieckim zrezygnować z próby wyprowadzenia więźniów na piechotę. Podjęto decyzję o ich ewakuacji transportami kolejowymi do obozów położonych w głębi Rzeszy.

Pierwszy transport wyruszył z KL Gross-Rosen do Dachau. Ludzie jechali w węglarkach, zatłoczeni, bez żywności. Wywożenie więźniów z obozu głównego trwało do 10-11 lutego. Niemal wszyscy przeszli podobną drogę. Pieszo na stację kolejową w Rogoźnicy. Ci, którzy nie dawali rady, byli dobijani w przydrożnych rowach.

Do węglarek esesmani upychali krzykiem i biciem nawet po sto osób. Wielu z nich było w drodze tydzień czasu, zanim zdziesiątkowane transporty dotarły do Flossenburga, Mauthausen, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen, Buchenwaldu, Dachau i Sachsehausen.

Mapa I etapu ewakuacji Gross-Rosen Archiwum Muzeum Gross-Rosen

– Wielodniowa podróż w otwartych wagonach, w straszliwej ciasnocie, bez żywności i bez wody, doprowadziła od tego, że silniejsi obgryzali nosy i uszy słabszym, którzy nie mogli się bronić, a nawet ssali z nich krew – opowiadał profesorowi Koniecznemu więzień Tadeusz Fedorowicz. – Byłem świadkiem tej nekrofobii.

Z transportu wiozącego około 1800 więźniów dotarło do Mathausen najwyżej 800-900 osób, i to na wpół żywych szkieletów.

Do niedawna nieznany był los pozostawionych w obozie więźniów z rewiru. Niestety, prawdziwa okazała się relacja belgijskiego lekarza, który przekazał, że zostali rozstrzelani, i wskazał miejsce ich pochówku. W ubiegłym roku Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu rozpoczęła ekshumację odkrytej mogiły. Wyciągnięto z niej już szczątki 64 osób.

Wrzeszczące dzieci

Masowe groby związane z marszami śmierci odkrywano także wzdłuż tras ewakuacyjnych. W 1945 roku w Czechach, w okolicach Choustnikovo Hradiste koło Trutnova, znaleziono 12 mogił, w których było 179 ciał. W ich kieszeniach znaleziono resztki jedzenia – owies, kawałki chleba lub surowe ziemniaki. U jednego z zabitych był czerwony kartonik z napisem: „KL Gross-Rosen”. Byli to więźniowie z grupy podobozów, tzw. AL Riese.

Pieszo przeszli szlak rozpoczynający się w masywie góry Włodarz, a kończący na stacji kolejowej w Trutnovie w Czechach. Jak zginęli? – 81 więźniów zmarło od ran postrzałowych, od uderzeń tępymi narzędziami zmarło 38 osób, w tym 34 miały zmiażdżone kości czaszki i uszkodzenia mózgu. Trzech więźniów zmarło od ran kłutych. Czterech zginęło od nadepnięcia butem na krtań – wymienia Bogdan Cybulski, który podjął się próby rekonstrukcji ewakuacji AL Riese. – W 20 przypadkach przyczyną zgonu był głód. W 30 ze względu na zbyt daleko posunięty stan rozkładu ciał nie udało się ustalić przyczyny zgonu.

Szacuje się, że w Gross-Rosen zginęło około 40 tysięcy osób. Dzisiaj nie sposób już ustalić, ilu z nich to ofiary piekła ewakuacji. To liczby szacunkowe, bo dokumentów obozowych nie odnaleziono. – Straszna była ta nasza zimowa ewakuacja z obozu – wspominał po latach więzień ksiądz Władysław Klinicki. – W pierwszych dniach lutego wychodziliśmy w kierunku stacji kolejowej. Z dala dochodził huk artylerii. Tu i tam w rowach, po obu stronach szosy leżały trupy więźniów jako ostrzeżenie dla nas przed próbą ucieczki. Ulice miasteczka były puste. Ludność niemiecka została już ewakuowana. Nie tak jeszcze dawno, kiedy szliśmy do obozu, przed każdym domem stały gromadki małych dzieci, które patrząc na nas, krzyczały z pogardą i oburzeniem: „Polnische Banditen, Juden” i rzucały kamieniami. Dziś nikt się z nas nie wyśmiewał. Nawet esesmani nas eskortujący mieli miny posępne i niezadowolone, bo nad ich głowami pojawiło się niebezpieczeństwo.

– Ciągle mamy luki w naszej wiedzy dotyczącej ewakuacji – mówi Barbara Sawicka. – Do KL Gross-Rosen w przeciągu kilku miesięcy dotarło kilkadziesiąt transportów. Potem ludzi tych wieziono dalej. Trafiali do obozów leżących w głębi Niemiec. To była końcówka wojny, panował bałagan, popłoch. Systematycznie próbujemy ewakuację odtwarzać, ale nie jest to proste zadanie.