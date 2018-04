Rozmowa z Piotrem Snopczyńskim, himalaistą.

Magdalena Kozioł: Nie udało się jednak zdobyć zimą K2. Żałuje pan tego wyjazdu?

Piotr Snopczyński*: To była moja czwarta zimowa wyprawa narodowa i po powrocie z niej czuję niedosyt. Mieliśmy bardzo mocny skład i bardzo dużo sobie obiecywaliśmy. Nie mieliśmy jednak wpływu na wszystko, co się stało, i będziemy próbować po raz kolejny.

Kiedy? Jest już decyzja?

– Chcemy spróbować jeszcze w tym roku.

I w tym samym składzie?

– Skład nie będzie taki sam. Sądzę, że ekipa powinna być znacznie mniejsza, taka jak np. na zdobywanie zimą Broad Peaku czy Gaszerbrum I.

Powinna się też zmienić taktyka. W 2014 r. Czech Radosław Jarosz kompletował Koronę Himalajów i zanim zdobył K2, pojechał aklimatyzować się do Ameryki Południowej, gdzie wszedł na Aconcaguę, a potem przyleciał śmigłowcem do bazy. Wystarczyły mu wtedy dwa wyjścia, by zdobyć szczyt. Udało mu się na szybko oszukać pogodę i wysokość. Tego typu działanie daje szansę powodzenia.

Ale Krzysztof Wielicki postawił na inną strategię. Może źle wybrał drogę? Kontuzjowani zostali na niej Adam Bielecki i Rafał Fronia, który musiał wrócić do kraju.

– Wybrana przez Krzyśka Droga Basków jest najkrótsza, by dojść na 7900 m i atakować szczyt od obozu III. Latem na tej trasie jest dużo śniegu, idzie się w miarę bezpiecznie, ale okazało się, że zimą ta droga jest pokryta twardą skorupą lodową i w dzień wytapiają się z niej kamienie. Ale uważam, że tę drogę można było pokonać. Trasa tzw. Żebrem Abruzzów jest znacznie dłuższa i bardziej uciążliwa.

Którą drogą pójdziecie następnym razem?

– Nie ma decyzji w tej sprawie. Szczegóły jeszcze będziemy omawiać. Posiadam bardzo duże doświadczenie w wyprawach zimowych i wiem, że na nich decydująca jest pogoda. Można jednak trafić na okno, które trwa pięć–sześć dni z wiatrem wiejącym 20-40 km/godz. Ale żeby takie okno wykorzystać, warunek jest jeden – wspinacze muszą być zaaklimatyzowani, by podjąć próbę zdobycia szczytu.

Widok bazy pod K2 Fot. Piotr Snopczyński

Urubko miał szansę wejść na K2?

– Nie. Kiedy zdecydował się na wyjście, wiedzieliśmy, jakie na górze są skrajne warunki. Powyżej obozu III na 7900 m leżał metr śniegu i było poważne zagrożenie lawinowe. Denis nie miał szans także dlatego, że droga nie była zaporęczowana, a pogoda się psuła.

Czuliśmy się za niego odpowiedzialni i – nie ukrywam – przygotowani na najgorsze. Tym bardziej że nie mieliśmy pojęcia, gdzie jest, bo nie wziął radiotelefonu, a kiedy spotkał się z nim Marcin Kaczkan w obozie I, Urubko odmówił rozmowy z Wielickim. Byliśmy niezadowoleni, bo będąc częścią zespołu, nie powinien się tak zachować.

Nie było dla was chyba nowiną, że dla niego zima w górach kończy się z ostatnim dniem lutego.

– Ogłosił to dużo wcześniej, ale z taką teorią nie był w środowisku traktowany poważnie. Teraz doszło niepoważne zachowanie. On jest naprawdę dobrym wspinaczem, ale takim, który nie powinien działać w zespole. Nie toleruje bowiem kompromisów.

W bazie, którą pan kierował, po raz pierwszy himalaiści mieli cały czas do dyspozycji internet. Wszyscy chcieli więc wiedzieć, co jedliście na śniadanie, jaką nosicie bieliznę.

To przeszkadzało?

– To miało dobre i złe strony. Dla wielu osób zainteresowanych wspinaczką i trekkingiem, taka niemal na żywo oglądana wyprawa na K2 była jak uniwersytet. Ludzie mogli zobaczyć, jak się rozbija namiot, jakie mamy kombinezony i raki. Zobaczyli technologię żywienia w górach wysokich.

Z drugiej strony nadmiar zainteresowania jest niewskazany. Powinniśmy się skupić na górze i jej zdobyciu, a nie na odbieraniu po 100 telefonów dziennie.

Ale dzięki sieci cały świat śledził akcję ratunkową na Nanga Parbat.

– Sam brałem udział w siedmiu akcjach ratunkowych, ale ta była inna. Ratowaliśmy wspinaczy z innej wyprawy, oddalonej od bazy pod K2 o blisko 200 km w linii prostej. To było bardzo trudne przedsięwzięcie. Zimą, kiedy na Nangę wchodziłem z Andrzejem Zawadą i Ryszardem Pawłowskim kuluarem Kinshofera, pokonywaliśmy go w 20 godzin, a Denisowi Urubce i Adamowi Bieleckiemu zajęło to siedem godzin. Bez aklimatyzacji. Ale też mieli lepsze niż my warunki; nie było trzęsienia ziemi i zagrożenia lawinowego.

Spodziewaliście się kłopotów Revol i Mackiewicza?

– Jeżeli do ataku szczytowego szli 12 dni, a nie trzy lub maksymalnie pięć w skrajnych warunkach, to byliśmy niemal pewni, że będą kłopoty.

Idąc w takim stylu na Nanga Parbat, postąpili nielogicznie. Tomek zresztą nie był zawodowym alpinistą, tylko amatorem.

Nie było żadnych wątpliwości, żeby ruszyć na pomoc, przerwać akcję na K2 i ruszyć do tej ratunkowej.

– Cały zespół był gotowy do pomocy. Ale nie było możliwości, żeby wszyscy wyruszyli. Były problemy techniczne. Po pierwsze, śmigłowce nie wylatują powyżej 6000 m, po drugie, startują tylko wtedy, kiedy Pakistańczycy mają pieniądze na koncie albo gwarancję zabezpieczenia finansowego za lot. Dla nich nie jest ważne, czy umiera 10, czy 100 osób, bo oni kierują się procedurami wojskowymi i chęcią zarobku.

Posiłek w bazie Fot. Piotr Snopczyński

Polacy zapłacili, a Francuzi?

– Już dzień przed akcją byliśmy przygotowani na wylot śmigłowców. Od godz. 11 mieliśmy przygotowany sprzęt, namioty i wyżywienie na trzy dni dla ekipy ratunkowej. Wytyczyliśmy lądowisko na morenie i czekaliśmy na śmigłowce. Pojawiły się następnego dnia, ale nie o godz. 10, tylko po godz. 14, i tylko po interwencji polskiej ambasady w Pakistanie. To ona pokryła koszty, które Francuzów w ogóle nie interesowały. Kiedy po zakończeniu wyprawy na spotkaniu w ambasadzie było trzech Francuzów, nie mieli nic do powiedzenia. Do dzisiaj nie rozliczyli się za akcję.

Czyli że gdyby nie reakcja Polaków, akcji ratunkowej by nie było?

– Gdybyśmy nie polecieli śmigłowcami, próbowalibyśmy dostać się na Nangę karawaną, tracąc czas.

Skąd będą pieniądze na kolejną wyprawę? Teraz milionem złotych wsparło program Polskiego Himalaizmu Zimowego Ministerstwo Turystyki.

– Hasło „K2 dla Polaków” wciąż jest aktualne. Tam, gdzie rozsławia się Polskę, powinno się zainwestować i wspierać ludzi, którzy to robią. Liczę, że kolejne środki na kolejną próbę zdobycia K2 zimą nie będą problemem.

*Piotr Snopczyński. Świdniczanin, rocznik 50., wspina się od 30 lat, należy do Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu. Nestor polskiego himalaizmu, zdobywca szczytu Gashebrum II, uczestnik kilkunastu wypraw na szczyty ośmiotysięczne, w tym zimowych ekspedycji Andrzeja Zawady. Był ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego już od czasu studiów na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 1998-2002 był wiceprezesem tej organizacji.

W 2006 zdobył Aconcaguę oraz samotnie wierzchołek północny Shisha Pangmy. W górach wysokich był na ponad 20 wyprawach, w tym trzech zimowych: na przełomie 1998/99 na Nanga Parbat, 2000/2001 na Makalu i w 2013 na Broad Peak. W Himalajach uczestniczył w siedmiu akcjach ratowniczych, w czasie których ratował i transportował kolegów.