9 ZDJĘĆ Krzyż w Miłoszycach upamiętniający śmierć Małgosi (KORNELIA GŁOWACKA-WOLF)

Skoro po 18 latach wyniki badań DNA i śladów uzębienia jednoznacznie wykluczają Tomasza Komendę i stuprocentowo wskazują na Ireneusza K., to możliwe, że biegli otrzymali wówczas do badania taki materiał, by wyniki zgadzały się z tym, co chcieli osiągnąć śledczy - mówi mec. Ewa Szymecka, pełnomocniczka rodziców zamordowanej 15-latki z Miłoszyc.

Rozmowa z mec. Ewa Szymecką Ewa Wilczyńska: Od początku rozpoczętego w 1997 r. śledztwa po zamordowaniu Małgosi krytykowała pani pracę policjantów i prokuratorów. Mecenas Ewa Szymecka: Bo w tej sprawie nic nie działo się tak, jak powinno. Potencjalni świadkowie nie byli przesłuchiwani, obiecujące tropy odpuszczano, a dowody znikały. Wydawałoby się, że to prosta sprawa do rozwiązania. Dziewczyna została zamordowana tuż obok dyskoteki, na której bawiło się kilkaset osób, na podwórku pomiędzy dwoma domami, gdzie również tej nocy trwały imprezy. Ktoś powinien coś słyszeć albo widzieć. Poza tym sprawcy zostawili na ciele Małgosi wiele śladów – m.in. odciski zębów czy włosy, tak jakby się pod tym przestępstwem podpisali. A minęło 21 lat i dalej nie wiemy, kto to zrobił...